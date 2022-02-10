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المرأة
تساقط الشعر.. 4 أطعمة تساعدك في حل هذه المشكلة
Lebanon 24
10-02-2022
|
23:00
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من الأمور الطبيعية والشائعة للشعر هو تساقطه بين حينٍ وآخر لكن في حال تساقط الشعر بشكلٍ كبير يجعل الإنسان يصاب بالفزع والإحباط، وقد يسارع البعض بالبحث عن كل المعلومات التي تخص تساقط الشعر على الفور.
مشكلة تساقط الشعر تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، قد يكون السبب في ذلك هو أنك لا تعتني بشعرك بشكل صحيح، أو أن جسمك يعاني من نقص على أي حال، إذا كنت ترغب في تجنب تساقط الشعر، فعليك دائماً توخي الحذر والانتباه لنظامك الغذائي، وإليك 4 أطعمة نباتية يمكن أن تساعدك على وقف تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع doctor-ndtv
4 أطعمة نباتية للتحكم في تساقط الشعر:
1. المكسرات:
المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ويمكن لحفنة منها فقط في نظامك الغذائي اليومي أن تفعل المعجزات لشعرك، الخصائص الصحية للمكسرات تغذي فروة رأسك وتساعد شعرك على النمو.
2. البذور:
تماماً مثل المكسرات، تحتوي البذور أيضاً على كمية جيدة من العناصر الغذائية. فإن بذور الشيا وبذور الكتان تعتبر رائعة لتعزيز نمو الشعر لأنها تحتوي على أوميغا 3 ومغذيات حيوية أخرى.
3. البقوليات:
تعتبر البقوليات مصدراً جيداً للبروتين النباتي، مما يساعد في نمو الشعر، لا تنس تضمين الفول والعدس في نظامك الغذائي بشكل يومي.
4. السبانخ:
السبانخ غنية بحمض الفوليك والفيتامينات A و C والحديد، وهي رائعة لتعزيز نمو الشعر، إلى جانب الفيتامينات، فإن الخضروات الورقية غنية أيضاً بالمنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية.
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