المرأة

كيم كارداشيان تكشف سبب طلاقها من كانيي ويست.. هذا ما قالته

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:00
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في حوارها الأخير مع مجلة Vogue، كشفت نجمة تلفيزيون الواقع كيم كارداشيان أن إعطاء الأولوية لسعادتها هو ما ساهم في قرار الطلاق من كانيي ويست.

صرحت كارداشيان: "لفترة طويلة كنت أفعل ما أسعد الآخرين. وأعتقد في السنتين الماضيتين قررت أن أسعد نفسي، وهذا حقًا شعور جيد حتى رغم حدوث تغيرات وتسببه في طلاقي. أعتقد أن من المهم أن يكون الانسان صريحًا مع ذاته حول ما يسعده، وأنا اخترت نفسي. من الجيد أن تختار نفسك."

وأضافت كارداشيان: "سأقضي أربعينياتي أسعد نفسي. سآكل جيدًا، وسأمارس الرياضة، وسأمرح بوقتي، وسأقضي كثير من الوقت مع أطفالي والذين يسعدونني، وسأقلع عن استخدام المحمول. قالت أختي كلوي ليلة أمس "انشري واهربي" وهذه أفضل مقولة حول هذا الأمر."

طلقت كيم من كانيي في شباط الماضي، والآن يملك كلاهما حضانة مشتركة لأطفالهم الـ4: نورث، وسينت، وشيكاجو، وسالم.
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