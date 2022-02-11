زيدي فرص الإنجاب بعد الزواج من خلال تناول هذا الأطعمة!

أطعمة تزيد من فرص الإنجاب، اجعليها أيتها العروس ضمن أنظمتك الصحية الغذائية قبل أو بعد الزواج، فعلى الرغم من أنك تستغلين فترة الخطوبة في إنقاص وزنك وتعزيز جمالك، استعدادا لإطلالتك المشرقة يوم عرسك المنتظر.إلا أنه يمكنك إضافة بعض الأطعمة الصحية إلى حميتك الغذائية بفترة لا تقل عن 6 شهور قبل الزفاف، كي تستفدين منها في زيادة فرص إنجابك بعد الزواج ضمن خطتك المستهدفة لإبراز جمالك ورشاقتك سواء قبل أو بعد الزواج.فهي أطعمة غذائية صحية، تحوي سعرات حرارية منخفضة وذات قيمة عالية، فعالة ومفيدة لتحقيق أهدافك الجمالية والصحية والإنجابية في آن واحد.

من هذا المنطلق، سنتعرفك على أفضل أطعمة تزيد من فرص الإنجاب بعد الزواج:الخضروات الداكنةعززي أيتها العروس فرص حملك بعد الزواج، بتناول حصص أسبوعية من الخضروات الداكنة " الكرنب، الكرفس، البروكلي، الجرجير، القرنبيط" فهي أحد الأطعمة التي تزيد من فرص الإنجاب، كونها تحوي حمض الفوليك الذي يعمل على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والمواد الجينية المفيدة لذلك.الحبوب الكاملةاستفيدي أيتها العروس من فوائد الحبوب الكاملة بكميات معتدلة ضمن وجباتك الصحية الرئيسية أو الخفيفة قبل الزواج، كونها تساهم في رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل بالشكل الطبيعي.الفواكة الحمضيةاجعلي أيتها العروس الفواكة الحمضية حليفة وجباتك الخفيفية قبل الزواج، كونها تحسن من عملية التبويض وتزيد فرص الإنجاب بعد الزواج، خصوصا " البرتقال، الجريب فروت، الكيوي، الليمون".البذور المتنوعةلا تتخلي عن الاستفادة من فوائد البذور المتنوعة، خصوصا " بذور عباد الشمس، بذور الشمر، بذور الكتان"، فهم من الأطعمة التي تزيد فرص الإنجاب.المكسرات النيئةتناولي أيتها العروس كميات معتدلة من المسكرات النيئة ضمن وجباتك الصحية الخفيفة بالشكل المنتظم، خصوصا " الجوز، اللوز، الفول السوداني، الكاجو"، فهي من الأطعمة التي ترفع نسبة الخصوصبة وتزيد من فرص الإنجاب.الأسماكاستمتعي أيتها العروس بتناول الأسماك المشوية في الفرن، ضمن وجباتك الصحية الرئيسية، كونها من الأطعمة التي تزيد من فرص الإنجاب بجدارة.الفواكة المحفزةلا تستغني أيتها العروس عن تناول كميات قليلة من " الأناناس، الموز، الرمان" بصفة مستمرة، فهي من الأطعمة المحفزة لزيادة الخصوبة و إنتاج العديد من الهرمونات التناسلية في الجسم بعد الزواج.