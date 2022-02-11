رضيع توفى قبل أن تتبناه... فنانة تسرد قصته وتنشر صورته





منة فضالي نشرت صورة للطفل الرضيع الذي كانت قد قررت تبنيه قبل الوفاة، وعلقت على الصورة بتدوينة طويلة حيث كتبت: "الولد ده اتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفى في الفيوم وقالت لهم أنا مش عاوزاه، ارموه في الشارع.. الممرضة صعب عليها خدته تربيه وجوزها قال اها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت راحت مرجعاه المستشفى تاني".



وأوضحت منة أن إحدى العاملات معها بالمنزل قررت أن تقوم بتربية الطفل، وعندما ذهبت لأخذ الطفل من المستشفى فوجئت بأنه يعاني مع مرض "الصفراء" وهو ما جعل منة فضالي تطلب منها تأتي به كي تتبناه رسميًا، وأضافت: " قلت لها هاتيه أنا هتبناه لأني نفسي يبقى عندي طفل، ومن شوية بتكلم أختها قالت لها الولد مات بعد ما ابتديت آخد إجراءات التبني.. مش قادرة اوصف لكم حالتي حقيقي ولا اوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها". منة فضالي النجمة المصرية باتت حديث الجمهور بعد أن كشفت عن نيتها لتبني طفل رضيع، وأنها بمجرد أن بدأت في إجراءات التبني فوجئت بوفاة الطفل، وسط حالة من الصدمة والحزن التي أصابت متابعيها بعد الكشف عن تفاصيل معاناة هذا الطفل قبل الوفاة.منة فضالي نشرت صورة للطفل الرضيع الذي كانت قد قررت تبنيه قبل الوفاة، وعلقت على الصورة بتدوينة طويلة حيث كتبت: "الولد ده اتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفى في الفيوم وقالت لهم أنا مش عاوزاه، ارموه في الشارع.. الممرضة صعب عليها خدته تربيه وجوزها قال اها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت راحت مرجعاه المستشفى تاني".وأوضحت منة أن إحدى العاملات معها بالمنزل قررت أن تقوم بتربية الطفل، وعندما ذهبت لأخذ الطفل من المستشفى فوجئت بأنه يعاني مع مرض "الصفراء" وهو ما جعل منة فضالي تطلب منها تأتي به كي تتبناه رسميًا، وأضافت: " قلت لها هاتيه أنا هتبناه لأني نفسي يبقى عندي طفل، ومن شوية بتكلم أختها قالت لها الولد مات بعد ما ابتديت آخد إجراءات التبني.. مش قادرة اوصف لكم حالتي حقيقي ولا اوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها".

وواصلت منة فضالي توجيه الانتقادات لأم الطفل بسبب استغنائها عنه، وكتبت: "جالها قلب ازاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها.. ابنها ضناها.. ازاي في أمهات بالقذارة دي، بس يعلم ربنا اني كنت هخليه أحسن حد في الدنيا.. مش الأم اللي بتخلف.. الأم اللي بتربي".

وعبرت الفنانة المصرية عن مدى حزنها الشديد بعد وفاة الطفل واختتمت تدوينتها وكتبت: "انا بكتب البوست ده لأني فعلًا موجوعة من قلبي وكنت فرحانة اني هاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته وحسبي الله ونعمه الوكيل في الست دي، ربنا ينتقم منها أشد انتقام.. دا احنا الحيوان بيصعب علينا ما بالكم طفل ملوش اي ذنب غير إن واحدة معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها".



وتفاعل مع منة فضالي قطاع كبير من الجمهور الذين عبروا كذلك عن مدى انزعاجهم من تصرف الأم التي تركت طفلها المريض، كما عبروا عن إعجابهم من تصرف منة مع الطفل ونيتها الطيبة كونها كانت تتمنى أن ترعاه.