المرأة

هيفاء وهبي تعترف: "أنا مش بتاعت رومانسية"

Lebanon 24
11-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-917307-637801700988386357.jpg
Doc-P-917307-637801700988386357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها لأغنيتها الجديدة التي تستعد لإطلاقها تزامنًا مع عيد الحب.
 
وخلال مقابلة لها مع برنامج Trending، أكدت هيفاء وهبي أن الأغنية الجديدة لا تجمعها بأي فنان آخر، مشيرة إلى أنها استجابت لطلب جمهورها بضرورة طرح أعمال جديدة مع بداية العام 2022.
من جهة أخرى، ولدى سؤالها عما إذا كانت الأغنية رومانسية، ردت هيفاء وهبي بطريقة عفوية فقالت: "أنا مش بتاعت رومانسية، وين في هجوم حطّيني".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث عبروا عن حبهم لهيفاء وهبي وأكدوا أنهم ينتظرون إطلاق الأغنية الجديدة بفارغ الصبر.
المصدر: الجديد
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:08 | 2022-02-11
02:00 | 2022-02-11
23:00 | 2022-02-10
16:00 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
11:00 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website