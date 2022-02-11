هيفاء وهبي تعترف: "أنا مش بتاعت رومانسية"

وخلال مقابلة لها مع برنامج Trending، أكدت هيفاء وهبي أن الأغنية الجديدة لا تجمعها بأي فنان آخر، مشيرة إلى أنها استجابت لطلب جمهورها بضرورة طرح أعمال جديدة مع بداية العام 2022.

من جهة أخرى، ولدى سؤالها عما إذا كانت الأغنية رومانسية، ردت هيفاء وهبي بطريقة عفوية فقالت: "أنا مش بتاعت رومانسية، وين في هجوم حطّيني".

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث عبروا عن حبهم لهيفاء وهبي وأكدوا أنهم ينتظرون إطلاق الأغنية الجديدة بفارغ الصبر.

شوّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها لأغنيتها الجديدة التي تستعد لإطلاقها تزامنًا مع عيد الحب.