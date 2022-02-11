تطبيق السيروم قبل مرطب البشرة مهم لهذه الأسباب

يعد "السيروم" من أساسيات روتين العناية بالبشرة بمختلف أنواعها، فهو من المنتجات الفعالة جداً في التعامل مع العديد من مشاكل البشرة سواء كانت تجاعيد أو تصبغا أو نقص مرونتها وغيره، لذا يوصى بعدم إهماله بجانب الحرص على استخدامه قبل المرطب.وفيما يلي نوضح من الخبراء أهمية ومزايا تطبيق "السيروم" قبل مرطب البشرة؛1. لماذا يجب تطبيق السيروم قبل المرطب؟ينصح الخبراء دائما بتطبيق السيروم قبل المرطب، لأن السيروم يعد أقوى من أي منتج آخر نظراً لاحتوائه على تركيزات عالية من مكونات نشطة مخصصة لاستهداف مختلف مشاكل البشرة بجانب الفوائد، وهذه المكونات تعمل بسرعة وسرعان ما تخترق الجلد بعمق، وحتى الطبقة الثالثة في كثير من الأحيان.2. مزايا تطبيق السيروم قبل المرطب· يتم امتصاصه على الفور ويبدأ مفعوله بشكل أسرع.· يعزز قوام وأنسجة الجلد بفعالية أكبر وأسرع.· يهدئ البشرة ويزيد من فعالية المرطب وفوائده.· ينقي المسام ويعزز مظهر البشرة الناعم والخالي من الشوائب.· يخفف الخطوط الرفيعة والتجاعيد بنسبة كبيرة.· يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة المسؤولة عن العديد من مشاكل البشرة، بما في ذلك الحبوب.· يمنح البشرة المرونة والإشراقة ويعزز مظهرها الشاب.· يساعد في تقليل ظهور البثور والحبوب وغيره من مشاكل.· يعزز من فعاليته في تقليص المسام الواسعة.