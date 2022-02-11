المرأة

أمل طالب تنشر صورة من طفولتها... شاهدوا كيف كانت

Lebanon 24
11-02-2022 | 23:00
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نشرت الممثلة الكوميديّة أمل طالب، صورة قديمة ونادرة لها، من أيام طفولتها.
وقالت أمل: "كان بدي آكل الحياة".
 
 
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أمل طالب

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