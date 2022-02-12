جيسيكا عازار تتحضر لاوّل عيد حبّ بعد الزواج... شاهدوا الصور!

نشرت الاعلاميّة جيسيكا عازار، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي تصوّر هدايا عيد الحبّ، من الورود، والشموع التي تحمل إسمها وإسم زوجها محمد، وذلك استعدادا للاحتفال بالمناسبة لاوّل مرّة بعد زواجها.