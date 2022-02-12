المرأة

ممثلة لبنانيّة شهيرة غاضبة: "بلد ملعون بكل لعنات الدنيا" (صورة)

Lebanon 24
12-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-917647-637802483721248955.jpg
Doc-P-917647-637802483721248955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت الممثلة ورد الخار بغضب على انفجار شاحنة الغاز يوم أمس، على أوتوستراد الزوق. وقالت: "صرنا بمرحلة عم نفجّر حالنا بإيدنا.. تعتير وشحار.. بلد ملعون بكلّ لعنات الدنيا".
 
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح السير على اوتوستراد الزوق - المسلك الشرقي والسير الى تحسّن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
12/02/2022 22:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير على اوتوستراد الزوق - المسلك الشرقي بسبب احتراق مركبة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
12/02/2022 22:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع اوتوستراد الزوق
lebanon 24
12/02/2022 22:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ورد الخال تُعذّب طبيب أسنانها وصراخ "آخ" من داخل العيادة... أخذت مكانه وأصبح هو المريض! (فيديو)
lebanon 24
12/02/2022 22:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24

ورد الخال

الزوق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-02-12
11:00 | 2022-02-12
08:00 | 2022-02-12
03:05 | 2022-02-12
02:00 | 2022-02-12
23:00 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website