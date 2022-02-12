ممثلة لبنانيّة شهيرة غاضبة: "بلد ملعون بكل لعنات الدنيا" (صورة)

علّقت الممثلة ورد الخار بغضب على انفجار شاحنة الغاز يوم أمس، على أوتوستراد الزوق. وقالت: "صرنا بمرحلة عم نفجّر حالنا بإيدنا.. تعتير وشحار.. بلد ملعون بكلّ لعنات الدنيا".