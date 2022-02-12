كارلا حداد تخطف الانظار بروب الاستحمام... ظهرت بغاية الجمال من دون ماكياج! (صورة)

نشرت مقدّمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الـ"spa"، ظهرت فيها بروب الاستحمام، وبغاية الجمال، من دون ماكياج.