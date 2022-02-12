المرأة

كارلا حداد تخطف الانظار بروب الاستحمام... ظهرت بغاية الجمال من دون ماكياج! (صورة)

Lebanon 24
12-02-2022 | 03:05
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نشرت مقدّمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الـ"spa"، ظهرت فيها بروب الاستحمام، وبغاية الجمال، من دون ماكياج.
 
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كارلا حداد

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