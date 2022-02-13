المرأة

أصالة تكشف النقاب عن هديتها لزوجها في عيد الحب!

Lebanon 24
13-02-2022 | 08:00
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أصدرت الفنانة السورية، أصالة نصري، أغنية جديدة “تقول تبغاني” بمناسبة عيد الحب وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر محمد، توزيع عصام الشرايطي.

وأعلنت أصالة ان هذه الأغنية ستهديها الى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، إذ نشرت عبر تويتر تغريدة جاء فيها: “بشهر الحب هديّة لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق حسن”.

وتقول كلمات الأغنية: “تقول تبغاني وتبغيني ماجيك/اجيك لوني على الكوع ماشي/اسرع من الطرف لرتد لاجيك/واجيك لوني طريح الفراشي/يالي تبشرني بصبحك لياليك/يالي حيات العمر دونك ولا شي/كانك تشوف اني معزك ومغليك/فعرف ترا روحي عشانك بلا شي”.

نذكر أن أصالة أطلقت قبل أسابيع أغنية بعنوان “حنين” حملت توقيع زوجها الشاعر فائق حسن الذي دائمًا ما يعبّر عن حبه لها.
 
المصدر: بصراحة
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