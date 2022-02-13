3 نصائح لتصبحي أكثر صبراً مع زوجك

إذا كنتِ تفقدين أعصابك بسرعة ولا تستطيعين الصبر عند التعامل مع زوجك، فهذا مؤشر خطر، فالحياة الزوجية تحتاج إلى الكثير من الصبر والمرونة حتى تكون مستقرة وهادئة.قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء فقدان صبرك مع زوجك، ولكن أياً كان السبب، عليكِ بذل الجهد من أجل التحلي بالصبر حتى تحافظي على استقرار وسعادة زواجك، وتحميه من المشاكل الناتجة عن العصبية والغضب.وفي ما يلي 3 نصائح تساعدك لتصبحي أكثر صبراً مع زوجك.1- ابحثي عن السبب الحقيقي لفقدان الصبريمكن أن يكون السبب وراء فقدان صبرك بسرعة هو المهام المتعددة التي تضعك تحت ضغط الوقت، أو تسبب لكِ الإرهاق البدني والذهني ما يجعلكِ عصبية وغير قادرة على تحمل المزيد من الضغوط فتفقدين أعصابك بسهولة.ويمكن أن يكون السبب خفياً مثل عدم استقرار العلاقة بينك وبين زوجك، أنكِ تشعرين بعدم الأمان أو الوحدة أو أن التواصل بينك وبين زوجك ليس في أفضل مستوياته، ما يزيد سوء التفاهم بينكما، ويجعلكِ عصبية وغير قادرة على التحلي بالصبر.2- حددي إشارات فقدان صبركبالتأكيد هناك مقدمات تشعركِ بأن صبرك على وشك النفاد وأنكِ سوف تنفجرين غضباً. عليكِ تحديد الإشارات التي تخبركِ ذلك، حتى تبدئي بتهدئة نفسك في وقت مبكر، ومن ثم تتمكنين من السيطرة على انفعالاتك حتى لا تتخذي قرارات أو تتفوهي بكلمات تزيد الموقف تعقيداً.3- تخلي عن المثاليةشعورك بالتقصير وأنكِ لم تؤدي كل المهام المطلوبة منكِ بمثالية يشعركِ بالإحباط، وبالتالي تصبحين أقل صبراً، عليكِ التخلي عن وهم المثالية، وأن تؤمني بنفسك وتثقي بقدراتك ما دمت قدمتِ كل ما تستطيعين، فهناك الكثير من الظروف التي تتحكم بالأمور، فاسترخي وتقبلي أنكِ لن تسيطري على كل شيء.