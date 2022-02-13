المرأة

أزواج المشاهير الذين وقعوا في الحب بمواعيد "عمياء"

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:00
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أحياناً تكون المواعيد العمياء كارثية، وفي أحيان أخرى تكون سحرية، فمن الرومانسية الملكية إلى القرار السريع، كانت لقاءات المشاهير هذه تستحق الفرصة بالتأكيد. في التقرير التالي نتناول بعض قصص المواعدة العمياء التي أدت إلى زواج بعض المشاهير المفضلين لديك:


سلمى حايك وفرانسوا هنري بينولت 

  قابلت سلمى حايك زوجها فرانسوا هنري بينو في موعد أعمى، لم يكن لديها أدنى فكرة عنه، حيث قالت "لم أكن أعرف أنه كان موعداً، اعتقدت أنني ذاهبة لحضور حدث، ليتبين أن هناك شخصاً واحداً  فيه".

وتابعت "رتب أصدقائي هذا الأمر لأنهم يعلمون أنني لن أقبل بالذهاب إلى موعد، كنت غاضبة، وهو في المقابل، كان يعتقد أنني آتية لمقابلته، لقد بدأ الأمر بشكل سيئ حقاً، ولكن، كما ترون، النهاية السعيدة".


 رايان رينولدز وبليك ليفلي
قال الفنان الشهير رينولدز لـ Entertainment Weekly: "كانت بليك على موعد مع رجل آخر  وكنت أنا على موعد مع فتاة أخرى، كان هذا الموعد الأكثر غرابة، لأننا كنا مثل شخصين يستشيطان شرارات كالألعاب النارية".


 كريس هيمسورث وإلسا باتاكي
 التقى كريس هيمسورث بزوجته وأم أطفاله إلسا باتاكي، في موعد أعمى، حيث كشف كريس في مقابلة له، أن الإعجاب بينهما تم من النظرة الأولى وقال: "من أول مرة التقينا فيها.. شعرنا بوجود شرارة ما كان الأمر منطقياً".


الأمير هاري وميغان ماركل
من منا لا يتمنى أن يلتقي أمير أحلامه؟ وهذا بالتحديد ما جرى مع ميغان ماركل التي قابلت الأمير هاري في موعد أعمى رتبه صديق مشترك، لتصبح بعد ذلك زوجته.

جينيفر أنيستون وبراد بيت
على الرغم من انفصالهما، إلا أن الزوجين الشهيرين والمفضلين في هوليوود، رتب لقاءهما وكيل مواهب، حيث التقت جينيفر أنيستون براد بيت في موعد أعمى في عام 1998 وتزوجا بعد ذلك بعامين.


جاستن تبمرلايك وجيسيكا بييل
الثنائيان الشهيران في هوليوود التقيا في حفل عيد ميلاد أقامه تمبرلايك لأحد أصدقائه، لم يكن لقاءً "هوليوودياً" بحسب تعبير تبمرلايك نفسه، ولم يكن هناك إعجاب من النظرة الأولى، ولكنه طلب رقم هاتفها من صديق مشترك لهما، وتطورت الأمور. لم يكن يدرك أي منهما أن هذا اللقاء "غير الهوليوودي"، سيؤدي إلى زواج وإنجاب أطفال.
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