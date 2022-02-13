أزواج المشاهير الذين وقعوا في الحب بمواعيد "عمياء"

أحياناً تكون المواعيد العمياء كارثية، وفي أحيان أخرى تكون سحرية، فمن الرومانسية الملكية إلى القرار السريع، كانت لقاءات المشاهير هذه تستحق الفرصة بالتأكيد. في التقرير التالي نتناول بعض قصص المواعدة العمياء التي أدت إلى زواج بعض المشاهير المفضلين لديك:قابلت سلمى حايك زوجها فرانسوا هنري بينو في موعد أعمى، لم يكن لديها أدنى فكرة عنه، حيث قالت "لم أكن أعرف أنه كان موعداً، اعتقدت أنني ذاهبة لحضور حدث، ليتبين أن هناك شخصاً واحداً فيه".وتابعت "رتب أصدقائي هذا الأمر لأنهم يعلمون أنني لن أقبل بالذهاب إلى موعد، كنت غاضبة، وهو في المقابل، كان يعتقد أنني آتية لمقابلته، لقد بدأ الأمر بشكل سيئ حقاً، ولكن، كما ترون، النهاية السعيدة".قال الفنان الشهير رينولدز لـ Entertainment Weekly: "كانت بليك على موعد مع رجل آخر وكنت أنا على موعد مع فتاة أخرى، كان هذا الموعد الأكثر غرابة، لأننا كنا مثل شخصين يستشيطان شرارات كالألعاب النارية".التقى كريس هيمسورث بزوجته وأم أطفاله إلسا باتاكي، في موعد أعمى، حيث كشف كريس في مقابلة له، أن الإعجاب بينهما تم من النظرة الأولى وقال: "من أول مرة التقينا فيها.. شعرنا بوجود شرارة ما كان الأمر منطقياً".من منا لا يتمنى أن يلتقي أمير أحلامه؟ وهذا بالتحديد ما جرى مع ميغان ماركل التي قابلت الأمير هاري في موعد أعمى رتبه صديق مشترك، لتصبح بعد ذلك زوجته.على الرغم من انفصالهما، إلا أن الزوجين الشهيرين والمفضلين في هوليوود، رتب لقاءهما وكيل مواهب، حيث التقت جينيفر أنيستون براد بيت في موعد أعمى في عام 1998 وتزوجا بعد ذلك بعامين.الثنائيان الشهيران في هوليوود التقيا في حفل عيد ميلاد أقامه تمبرلايك لأحد أصدقائه، لم يكن لقاءً "هوليوودياً" بحسب تعبير تبمرلايك نفسه، ولم يكن هناك إعجاب من النظرة الأولى، ولكنه طلب رقم هاتفها من صديق مشترك لهما، وتطورت الأمور. لم يكن يدرك أي منهما أن هذا اللقاء "غير الهوليوودي"، سيؤدي إلى زواج وإنجاب أطفال.