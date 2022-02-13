كيف يمكن الاستفادة من زيت اللافندر في روتين جمالك؟

عند التفكير في استخدام الزيوت الأساسية، فإن زيت اللافندر يعتبر من أهمها على الإطلاق، حيث يقدم فوائد لا مثيل لها، ويستخدم أيضاً على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة والشعر.فيما يلي طرق عدة للاستفادة من زيت اللافندر في روتين جمالك:زيت اللافندر لنوم أفضليتم استخدام زيت اللافندر من أجل المساعدة على النوم، حيث يحفز النوم ويستخدم كعلاج للأرق، فقط افركي بضع قطرات من الزيت على راحة يدك أو ضعيها على كيس الوسادة أو ملاءة السرير وسترين تحسناً كبيراً في جودة النوم.علاج حب الشبابيعتبر زيت اللافندر علاج فعال لحب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا، ويمنع زيت اللافندر الأساسي البكتيريا التي تسبب مشاكل حب الشباب ويساعد في تنظيم إفراز الدهون كما يساعد زيت اللافندر في تقليل ندبات حب الشباب، ويمكن إضافة بضع قطرات منه إلى التونر وتركه على البشرة، ولكن إذا كانت بشرتكِ جافة، يمكن مزجه بزيت ناقل مثل جوز الهند أو زيت اللوز.علاج البشرة الجافةيهدئ زيت اللافندر البشرة ويلطف البشرة المتشققة والجافة ويقوم بتجديد خلايا الجلد، مما يجعل البشرة ناعمة، ويمكن إضافة بضع قطرات إلى المرطب أو كريم الوجه وغسول الجسم لمحاربة جفاف البشرة وبهتانها في الشتاء، ويمكن أن يعالج زيت اللافندر الأكزيما، وهي واحدة من الحالات التي تسبب الجفاف.نمو الشعريعمل زيت اللافندر على تعزيز صحة فروة الرأس والشعر كما أنه يقضي على حشرات الشعر وهو مفيد جدًا ضد تساقط الشعر، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الثعلبة، ويمكن تخفيف بعض قطرات من زيت اللافندر الأساسي في زيت ناقل ووضعه على الشعر.محاربة التجاعيديساعد زيت اللافندر على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والباهتة التي تحدث عند التقدم في العمر، وذلك بفضل خصائصه المهدئة ومحتواه الغني بمضادات الأكسدة، كما يساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد العام، ويقلل من علامات الشيخوخة ويمكن إضافة بضع قطرات من هذا الزيت إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة أو إلى ماء الاستحمام.العلاج بالروائحيعتبر زيت اللافندر من أكثر الزيوت العطرية انتشاراً فيما يخص العلاج بالروائح بفضل رائحته المهدئة، فهو يخفف التوتر ويعالج الصداع ويعزز الحالة المزاجية، ويمكن إضافة أربع أو خمس قطرات منه في وعاء مليء بالماء.