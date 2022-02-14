المرأة

ساندي تكشف أمرين لا تحبهما بشكلها (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2022 | 08:00
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دائما ما تتغزل الفنانة ساندي في نفسها أمام المرآة وتشكر الله على كونها فتاة جميلة ورزقها الله بمولود.

وقالت ساندي في تصريحات مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار": "بحب شكلي من غير مكياج بحس أن أنا بيبي فيس فبالرغم من أنني كبرت ولكني أشعر أنني ما زلت طفلة وأشعر أنني وقف نموي ولم أكبر في السن".

وأضافت: "اللي مش بحبه في شكلي هو مع الزعل يظهر هالات سوداء تحت عيني وكذلك جبهتي عريضة وكان نفسي أكون راجل".
 
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