ساندي تكشف أمرين لا تحبهما بشكلها (فيديو)

دائما ما تتغزل الفنانة ساندي في نفسها أمام المرآة وتشكر الله على كونها فتاة جميلة ورزقها الله بمولود.وقالت ساندي في تصريحات مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار": "بحب شكلي من غير مكياج بحس أن أنا بيبي فيس فبالرغم من أنني كبرت ولكني أشعر أنني ما زلت طفلة وأشعر أنني وقف نموي ولم أكبر في السن".وأضافت: "اللي مش بحبه في شكلي هو مع الزعل يظهر هالات سوداء تحت عيني وكذلك جبهتي عريضة وكان نفسي أكون راجل".