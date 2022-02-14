بفستان قصير جداً.. هيفا وهبي تُشعل المواقع بإطلالتها في عيد الحب (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة خاطفة للأنظار.

فقد ارتدت هيفا في جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب فستانا قصيرا بالأبيض والبيج يتميز بشلحة من الخلف من الريش، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا ناعما.

وعلقت هيفا على الصور بالقول: "عندما تحب ما لديك ستمتلك كل شيء تريده."

وقد أثنى المتابعون على إطلالة هيفا، ومن بين التعليقات: "اجمل امرأة في الكون، الديفا ايقونة الجمال والدلع، أجمل عيد حب شوفتك".