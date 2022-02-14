بعد عيد الحب هذه الأبراج ستتغير حياتها كلياً.. هل أنتِ من بينها؟

عيد الحب مناسبة مميزة يحتفل بها الكثير من الأزواج. ويستغلها الزوج أو الزوجة عادة من أجل التعبير عن عاطفته لشريك حياته بطرق مختلفة. إلا أنه قد يشكل أيضاً نقطة انطلاق نحو بداية جديدة ومرحلة مختلفة وخصوصاً بالنسبة إلى مواليد 3 أبراج: السرطان، الميزان، الحوت.

السرطان

تحبين الاحتفال بيوم الحب. فهو بالنسبة إليك فرصة لإظهار مشاعرك أمام زوجك، خصوصاً أنه لا يمكنك فعل ذلك في زحمة الحياة اليومية. إلا أنّك لا تقيمين احتفالاً للمناسبة لكنّك تحرصين على استعادة ذكرياتكما الجميلة وأوقاتكما المرحة وتحاولين نسيان تلك غير السعيدة. وهذا ما ينعكس إيجاباً على حياتكما. لذا، لا تتعجبي إذا شهدت هذه الحياة حدثاً سعيداً بعد عيد الحب. فمن المؤكد أنك ستحققين أمراً انتظرت حدوثه منذ سنوات على المستوى العائلي أو المهني. وقد يكون هذا التغيير الحمل بعد سنوات طويلة من عدم القدرة على ذلك أو الحصول على الوظيفة الحلم...

الميزان

إذا كنت من مواليد برج الميزان فأنت تتسمين برومنسية لا حدود لها وتحبين أن يبادلك الشريك مشاعرك بصراحة ومن دون مواربة. إذاً تريدين الأقوال والأفعال في الوقت نفسه. وكثيراً ما تعبّرين عن احتجاجك وعدم رضاك عندما لا يفعل ذلك. لذا من المرتقب أن يبدأ بتغيير سلوكه بعد مناسبة يوم الحب. فقد يصبح أكثر قدرة على التعبير عن مشاعره وأكثر إدراكاً لما يعنيه هذا بالنسبة إليك. إذاً قد تحصلين على الهدايا من دون سبب واضح وقد تفاجئين بالكثير من الأمور التي تشعرك بالسعادة.

الحوت

أن تكوني من برج الحوت يعني أنك تفهمين ما يريده شريك حياتك من الإشارة. فأنت لا تحتاجين إلى أن يعبر لك عن عاطفته وحبه بطريقة صريحة وواضحة رغم أنّك تحبين ذلك. إلا أنّك تلاحظين أنه يفعل هذا بشكل غير مباشر، فيدعوك مثلاً إلى العشاء أو يعود إلى المنزل حاملاً باقة من الزهور أو يأتي إليك بهدية يعرف أنّك تحبين الحصول عليها. إلا أن بعض الظروف الصعبة قد تمنعه من القيام بذلك في المرحلة التي تلي عيد الحب. لكن ليس عليك أن تقلقي، فشعوره تجاهك لن يتغيّر أبداً. والأفضل أن تنتظري إلى أن تنجلي تلك الظروف الصعبة.