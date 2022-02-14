المرأة

بفستان أحمر مثير... هكذا احتفلت داليدا خليل بعيد الحبّ (صور)

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:00
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نشرت الممثلة داليدا خليل صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بمناسبة عيد الحبّ، ظهرت فيها بفستان أحمر مثير.
وعلقت قائلة :"عيد الحب بالنسبة إلي هو كل يوم وبكل لحظة مع الناس اللي بحبا، إنشالله الحب دايماً بيملي قلوبكم وأفكاركم".
 
 
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