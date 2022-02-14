بفستان أحمر مثير... هكذا احتفلت داليدا خليل بعيد الحبّ (صور)

نشرت الممثلة داليدا خليل صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، بمناسبة عيد الحبّ، ظهرت فيها بفستان أحمر مثير.

وعلقت قائلة :"عيد الحب بالنسبة إلي هو كل يوم وبكل لحظة مع الناس اللي بحبا، إنشالله الحب دايماً بيملي قلوبكم وأفكاركم".