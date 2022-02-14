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المرأة
هذا ما يحدث عندما تتوقفين عن تمشيط شعرك
Lebanon 24
14-02-2022
|
23:00
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سواء كان شعرك ممتلئاً بالتجعيد والتكسُّر اللذين يسببان معاناتك كلما حاولت معالجته بالفرشاة، أو كنت مشغولة للغاية، بحيث لا ترغبين في إزعاج نفسك بتمشيط شعرك كل يوم، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفيها إذا اخترت تجنب فرشاة الشعر.
إذا كنتِ من الأشخاص ذوي الشعر المجعد، فربما تعلمين بالفعل أنه يوصى بعدم تمشيط شعرك، على الأقل ليس عندما يكون جافاً.
تقول مصففة الشعر ديون سميث لموقع My Imperfect Life: "بمجرد أن يجف الشعر، قد يكون من المؤلم للغاية محاولة تصفيفه بالفرشاة.. يساعد استخدام الماء أو أي منتج جيد لفك التشابك في خصلات الشعر بسهولة أكبر"، لكن عندما تتوقفين تماماً عن تمشيط شعرك، فإنك تخاطرين بتراكم الدهون في جذوره".
يساعد تمشيط الشعر بانتظام على توزيع الزيوت التي تتراكم بشكل طبيعي في بصيلات شعرك.. يساعد ذلك أيضاً في الحفاظ على لمعانه وصحته، لأن أطرافه الجافة قادرة على امتصاص كل ذلك الزيت الإضافي.
قد يؤدي عدم تمشيط شعرك أيضاً إلى بعض مشكلات الأخرى. وفقاً لجمعية الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، فإننا نفقد بشكل طبيعي حوالي 50 إلى 100 شعرة يومياً. يساعد تمشيط شعرك على إزالة هذه الشعيرات الشاردة التي قد تتساقط بطريقة أخرى أثناء غسل الشعر أو أثناء الاستحمام. في حين أن هناك فوائد محددة للتمشيط بالفرشاة، فلا يزال يتعين عليك عدم المبالغة في ذلك.
قال مصفف شعر المشاهير فينسينت دي ماركو لموقع Healthline: "إن التمشيط الشديد بالفرشاة، حتى ولو مرة واحدة في اليوم، سوف يتسبب في تكسر شعرك وإتلافه، اعتماداً على نوع شعرك، يصرح بأن تمشيط شعرك بلطف مرتين في اليوم كافٍ. في كلتا الحالتين، تأكدي من أنك تعالجين خيوطك بعناية".
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