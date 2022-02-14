المرأة

هذا ما يحدث عندما تتوقفين عن تمشيط شعرك

Lebanon 24
14-02-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-918534-637804821697562075.png
Doc-P-918534-637804821697562075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سواء كان شعرك ممتلئاً بالتجعيد والتكسُّر اللذين يسببان معاناتك كلما حاولت معالجته بالفرشاة، أو كنت مشغولة للغاية، بحيث لا ترغبين في إزعاج نفسك بتمشيط شعرك كل يوم، فهناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفيها إذا اخترت تجنب فرشاة الشعر.
إذا كنتِ من الأشخاص ذوي الشعر المجعد، فربما تعلمين بالفعل أنه يوصى بعدم تمشيط شعرك، على الأقل ليس عندما يكون جافاً.
تقول مصففة الشعر ديون سميث لموقع My Imperfect Life: "بمجرد أن يجف الشعر، قد يكون من المؤلم للغاية محاولة تصفيفه بالفرشاة.. يساعد استخدام الماء أو أي منتج جيد لفك التشابك في خصلات الشعر بسهولة أكبر"، لكن عندما تتوقفين تماماً عن تمشيط شعرك، فإنك تخاطرين بتراكم الدهون في جذوره".
يساعد تمشيط الشعر بانتظام على توزيع الزيوت التي تتراكم بشكل طبيعي في بصيلات شعرك.. يساعد ذلك أيضاً في الحفاظ على لمعانه وصحته، لأن أطرافه الجافة قادرة على امتصاص كل ذلك الزيت الإضافي.
قد يؤدي عدم تمشيط شعرك أيضاً إلى بعض مشكلات الأخرى. وفقاً لجمعية الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية، فإننا نفقد بشكل طبيعي حوالي 50 إلى 100 شعرة يومياً. يساعد تمشيط شعرك على إزالة هذه الشعيرات الشاردة التي قد تتساقط بطريقة أخرى أثناء غسل الشعر أو أثناء الاستحمام. في حين أن هناك فوائد محددة للتمشيط بالفرشاة، فلا يزال يتعين عليك عدم المبالغة في ذلك.
قال مصفف شعر المشاهير فينسينت دي ماركو لموقع Healthline: "إن التمشيط الشديد بالفرشاة، حتى ولو مرة واحدة في اليوم، سوف يتسبب في تكسر شعرك وإتلافه، اعتماداً على نوع شعرك، يصرح بأن تمشيط شعرك بلطف مرتين في اليوم كافٍ. في كلتا الحالتين، تأكدي من أنك تعالجين خيوطك بعناية".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-02-15
02:00 | 2022-02-15
16:00 | 2022-02-14
14:00 | 2022-02-14
11:00 | 2022-02-14
08:00 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website