هذه هي مخاطر ارتداء "الجينز" الضيق

لا يستغني أحد عن السراويل الجينز، لاسيما وأن الجينز الضيق أحد الصيحات الرائجة في الكثير من الأوقات، وبالرغم من أنه خيار سريع على مدار الأسبوع عند الذهاب للعمل أو الخروج مع الأصدقاء، لكن هناك تداعيات صحية جراء ارتداء الجينز لفترات طويلة من الوقت دون تغييره.وفي السطور التالية نرصد بعض المخاطر التي من الممكن أن يتركها ارتداء الجينز لفترات طويلة؛أثبتت بعض الأبحاث أن النساء اللاتي يرتدون سراويل الجينز الضيقة أكثر من4 مرات أسبوعياً تأثرت صحتهم الإنجابية بشكل كبير بسبب إصابتهم بالالتهابات والآلام المزمنة في جهاز المرأة التناسلي لذلك من الأفضل التقليل من إرتداء سراويل الجينز الضيقة.يضر سروال الجينز الضيق على المدى الطويل بمنطقة أسفل الظهر بسبب الضغط الشديد على فقرات العمود الفقري وأيضاً منطقة الوركين، بالرغم من أنه قطعة ملابس أساسية لا يمكن الإستغناء عنها ولكن عليك عدم اعتمادها لفترات طويلة من الوقت تجنباً لأضرارها الصحية التي تصل إلى تغيير وضعية الجسم السليمة.سروال الجينز الضيق يضغط على الخصر بطريقة شديدة مسبباً بروز ونتوء البطن بشكل ضار وهذا بدوره يؤدي لارتداد الحمض أو حرقة المعدة "الحموضة"، وهي مشكلة يعاني منها الكثيرون والجينز الضيق يفاقم أعراضها، وأفاد موقع "برايت سايد" أن ارتداء الجينز لمدة أسبوعين متواصلين يزيد من خطورة الإصابة بمشكلة حرقة المعدة.بسبب ضيق الجينز على الخصر، يضغط بشدة على الأوعية الدموية وهذا يؤدي لإعاقة نشاطها والبدء بالسير في مسار بطئ مضر للجسم هذا يؤثر على أوردة الجسم فتفقد قدرتها على ضخ كميات الدم المناسبة لأعضاء الجسم مثل القلب والأعضاء الأخرى.اعتماد الجينز طوال اليوم دون تبديله بشئ أكثر راحة خاصة خلال الحركة أو الجلوس، يؤدي لآلام مزعجة بالأقدام جراء الضغط على أعصاب وعضلات الساقين وعند وضع الأحزمة الضيقة على خصر الجينز الضيق يؤدي ذلك إلى تنميل ووخز في منطقة الفخذين، وهذه الحالة تُعرف طبياً باسم متلازمة Skinny Pant.