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المرأة
بدل تغطيته بالمكياج والكريمات... احبي "نمش" وجهك!
Lebanon 24
15-02-2022
|
05:00
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تعاني النساء اللاتي يمتلكن حبات ملونة في وجوههن، "النمش" الذي يزين الوجه، من فقدان الثقة في النفس؛ بسبب تلك العلامات، لذلك البعض يداريها بالمكياج والكريم، حتى لا تظهر في المناسبات وغيرها، لكن تلك الطبيعة لا يجب أن تداريها الأنثى، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
الاستفادة من النمش بدلا من اخفائه
«بعض النساء المصابات بالنمش يعانين من مشاكل جلدية بسبب استخدام منتجات التجميل مثل كريم الأساس على بشرتهن لإخفاء النمش، لكن من الأفضل عدم استخدام كريمات الأساس، واستخدام منتجات توحيد لون البشرة مثل الكونسيلر، لكن في الحقيقة أن تلك العلامات تزيد من جمال المرأة مثل مجموعة كواكب صغيرة مطبوعة على الوجه كلما زادت كثافتها زادت جاذبية المرأة»، تلك الكلمات التي قالتها مراسلة الجارديان سالي هيوز، التي تعمل في مجال الموضة والتجميل.
النمش الصناعي
لا بد أن تدرك المرأة أن النمش ليس عيبا أو شيئا تخجل منه؛ فالبعض يرسمن النمش على وجوههن بدلا من إخفائه؛ فهناك عدة طرق لإضافة النمش إلى الوجه، منها الذي يحدث بواسطة عمليات التجميل، والأخرى بالمكياج أو القلم الرصاص بشكل موحد، تبدو مثل اللآلئ المتناثرة على إحدى الفساتين الخيالية، وتعد الطريقة الأفضل والطبيعية أكثر لرسم النمش هي الحصول على أكبر عدد ممكن، بواسطة الفرشاة أو اقلام رسم النمش، وهذا يحاكي ملايين النقاط من النمش الطبيعي.
اسباب حب النمش
هناك العديد من الأسباب تجعل المرأة تحب النمش، بدلا من أن تخفيه بالمكياج، تلك الأسباب أهمها أن «النمش» يجعل المرأة تبدو أصغر سننا؛ لأنه أكثر شيوعا بين المراهقين، لذلك البعض يربط وجوده بالشباب، وهو أيضا يجعل المرأة أجمل، ولا يتطلب المزيد من منتجات التجميل «الميكب» على الوجه، وذلك لأن من تمتلكن حبات النمش على وجوهههن يتميزن بحضور بين الناس، وهو يعادل وجود أحمر الشفاه المثير، وظلال العيون الكثيفة.
(موقع هنّ)
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