المرأة

قواعد لوضع أحمر الشفاه

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:00
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لا تتقن كلّ النساء تطبيق أحمر الشفاه، أو اختيار اللون المناسب له ولملمّع الشفاه ، فإن مهمة كيفية وضع أحمر الشفاه بالطريقة المثالية هي الأمر الذي تجهله الكثير من السيدات، إذ يعتقد بعضهن أنه عملية سهلة ولا تحتاج إلى تعلم، وهو الأمر الذي يصيبهن بالإحباط الشديد عند مشاهدتهن نجمات التلفزيون وهن يضعن أحمر شفاه بطريقة رائعة ومميزة.
ولكي تتقني فن وضع أحمر الشفاه، ننصحك باتباع هذه القواعد:
 
 
1- ابدئي بفرك شفتيك بفرشاة خاصة لهذا الغرض، أو بفرشاة أسنان ناعمة لإزالة الخلايا الميتة، ثم ضعي الكريم المغذي والمرطّب، بعدها يكفي أن تضيفي القليل من كريم الأساس أو من الكونسيلير ثم البودرة على شفتيك لتوحيد لونهما.
2- إبرزي حدود شفتيك بواسطة قلم مبري، وابدئي بخسفة الشفة العليا ثم انتقلي إلى الزوايا، وارسمي الشفة السفلى بهدوء وابدئي من الوسط وصولاً إلى الزوايا، ولكن عند استخدام قلم التحديد يجب مراعاة الأمور التالية: لا ترسمي شفتيك أكبر من حجمهما بكثير، واختاري لون التحديد قريبا جدا من لون بشرتك، ولا تستخدمي قلم تحديد شفاه جافاً.
3- ضعي أحمر الشفاه (بواسطة الفرشاة إذا أمكن) وابدئي من وسط الفم وصولاً إلى الزوايا.
4- أفضل حيلة لجعل أحمر الشفاه يدوم لأطول فترة ممكنة هي وضع طبقة أولى على شفتيك ومسحها بمنديل ورقي، ثم وضع طبقة أخرى.
5- احرصي دائما بعد وضع اللون على تخفيفه عند الأطراف ليبدو طبيعاً، فالشفاه بطبيعتها يكون لونها أفتح قليلا فى الجوانب.
 
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