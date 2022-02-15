إبنة هيفا وهبة تخطف الانظار... شاهدوا إطلالة زينب فياض في عيد الحبّ! (صور)

نشرت إبنة الفنانة هيفا وهبي، زينب فياض، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لمناسبة عيد الحبّ. وظهرت بإطلالة رائعة، فتألقت بفستان أسود، بينما حملت باقة من الورد الاحمر.