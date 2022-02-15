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المرأة
إبنة هيفا وهبة تخطف الانظار... شاهدوا إطلالة زينب فياض في عيد الحبّ! (صور)
Lebanon 24
15-02-2022
|
08:43
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نشرت إبنة الفنانة هيفا وهبي، زينب فياض، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لمناسبة عيد الحبّ. وظهرت بإطلالة رائعة، فتألقت بفستان أسود، بينما حملت باقة من الورد الاحمر.
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