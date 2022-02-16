بعدما حلقته بالكامل... ما هو سرّ طول شعر شيرين عبد الوهاب في وقت قياسي؟

شهران مرّوا على ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي حليقة الرأس في إحدى الحفلات، وذلك بعدما أعلنت خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، مما أثار الجدل وقتها.
ومنذ أيام قليلة، نشرت عبد الوهاب صور شخصية لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بشعر أكثر كثاقة وطول عن ذي قبل، مما أثار تساؤلات النساء على مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب النمو السريع لشعر شيرين.
وبدأت التخمينات بين تعليقات النساء هل السبب يعود إلى فيتامينات مُعينة لتقوية الشعر؟، أم الأساليب الحديثة لنمو الشعر مثل “حقن البلازما” والميزو ثيرابي”؟، ولكن أغلب التعليقات أكدت أن هذا يعود للجينات الوراثية لشيرين، وطبيعة شعرها الكثيف منذ أن ظهرت على الساحة الفنية، وأنها أكثر من مرة قصرت شعرها، وعاد للنمو بمعدل سريع.
حديث السوشيال ميديا يثير تساؤل حول علاقة الجينات والعامل الوراثي بمعدل نمو الشعر، وهوا ما نتناوله في السطور التالية.
علاقة الجينات بنمو الشعر:
في المتوسط، يميل الشعر إلى النمو بين 0.5 و 1.7 سم شهريًا. هذا يعادل حوالي 0.2 إلى 0.7 بوصة.، وتوجد العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على سرعة نمو الشعر، والتي تختلف من شخص لآخر، وذلك وفقًا لدراسة نشرها موقع medicalnewstoday.
وذكر الموقع أن شعر الذكور ينمو أسرع من شعر الإناث. وأن من ضمن العوامل الأخرى التي تؤثر على سرعة نمو الشعر تشمل العوامل الوراثية، والعمر، والصحة.
دورة نمو الشعر:
يولد الشخص الطبيعي بحوالي 5 ملايين بصيلة شعر. والتي ينمو الشعر منها. ويوجد حوالي 100000 من هذه البصيلات على فروة الرأس.
تحتوي كل بصيلة على جذر شعر يتكون من خلايا بروتينية. وعندما يدور الدم حول الجسم، فإنه يوصل الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا البروتينية التي تحتاجها للنمو.عندما تتجدد الخلايا البروتينية، فإنها تبني الشعر الذي يشق الجلد.
عندما ينمو الشعر من الجلد ، فإنه يمر بغدة دهنية. يعمل هذا على تزييت الشعر بالزيت الذي يحتاجه ليبقى ناعمًا ولامعًا.
ويفقد الناس حوالي 50-100 شعرة من أجسامهم كل يوم كجزء من دورة نمو الشعر العادية، وهذه الدورة التي يمر بها كل شخص:
العوامل المؤثرة على نمو الشعر
يختلف شعر كل شخص عن الآخر ، ويمكن للعديد من العوامل أن تؤثر على سرعة نموه، وتشمل:
الوراثة:
تحدد جينات الشخص مدى سرعة نمو شعره.
الجنس:
ينمو شعر الذكور أسرع من شعر الإناث.
العمر:
ينمو الشعر بشكل أسرع بين سن 15 و 30 قبل أن يتباطأ. تتوقف بعض البصيلات عن العمل تمامًا مع تقدم الناس في السن. هذا هو سبب ترقق الشعر أو الصلع عند بعض الناس.
التغذية:
التغذية الجيدة ضرورية لنمو الشعر الصحي والحفاظ عليه.