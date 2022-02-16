بعدما حلقته بالكامل... ما هو سرّ طول شعر شيرين عبد الوهاب في وقت قياسي؟

شهران مرّوا على ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي حليقة الرأس في إحدى الحفلات، وذلك بعدما أعلنت خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب، مما أثار الجدل وقتها.

ومنذ أيام قليلة، نشرت عبد الوهاب صور شخصية لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بشعر أكثر كثاقة وطول عن ذي قبل، مما أثار تساؤلات النساء على مواقع التواصل الإجتماعي عن سبب النمو السريع لشعر شيرين.