فيديو قديم ينتشر: مقلب بنانسي عجرم قبل ان تصبح مشهورة.. شاهدوا كيف كانت قبل عمليات التجميل

أعيد تداول فيديو قديم ونادر للفنانة نانسي عجرم حين كان عمرها 16عاما فقط ووقعت ضحية الكاميرا الخفية في مقلب مضحك.

وظهرت نانسي في الفيديو بمظهر طبيعي جداً وإطلالة عفوية وبدت تقريبا بدون ماكياج وترتدي ملابس عادية تناسب عمرها اذ كانت نانسي وقتها مراهقة.

وكان اللقاء في احد البرامج التلفزيونية الخليجية حيث دبر المقلب الفنان والمنتج السعودي المعروف عبدالله العامر، واستضافها في برنامج مقالب كان يقدمه 2001 ويستضيف فيه فنانين بطريقة الكاميرا الخفية.

وأخبرها مقدم البرنامج في بداية اللقاء انه يود اختبار قدراتها الفنية لكي يختارها اذا نجحت لتشارك في أوبريت فني لتوثيق التراث الخليجي. وأضاف انه رشحها لجزء استعراضي وأن الاوبريت متكامل ومهم ان يختبر قدرتها على حفظ الأغاني السريع بالاضافة الى اختبار مدى قدرتها في العزف على العود. وانصاعت نانسي عجرم لطلباته بدون أي نقاش ونجحت بكل الاختبارات بتفوق وبعفوية.

وبعد انتهاء التدريب على الأغنية الخليجية قدمت نانسي أغنية "برهوم حاكيني" وهي للمطربة اللبنانية نجاح سلام. وبدا انها تتمتع بصون جميل وتجيد الغناء بالفعل.

وأثار هذا الفيديو موجة كبيرة من التفاعل والتعليقات واتفق الكثيرون أن بدايات نانسي الفنية كانت قوية وملفتة للنظر، وكشف الفيديو خضوعها لعمليات تجميل غيرت من شكلها كثيرا وأضافت لوجهها المزيد من الجمال.