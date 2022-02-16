المرأة

6 تصرفات تجنبيها حتى لا تخسري زوجك

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:00
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قد تظنين أن كل شيء على ما يرام في حياتك الزوجية، ولكن تفاجئين بعد سنوات أن زوجك ليس سعيداً، أو أنه أصبح يحاول الابتعاد عنكِ وعن المنزل أطول فترة ممكنة، والسبب قد يكون في التصرفات التي تبدو بسيطة وعادية، ولكنها ذات تأثير سلبي كبير على العلاقة بينك وبين شريك حياتك. تابعي القراءة وتعرفي إلى التصرفات التي تبدو عادية، ولكنها تؤدي إلى خسارة زوجك على المدى الطويل.
 
1- الاستهانة بزوجك
الاستهانة بقدرات زوجك وانتقاده باستمرار، والحديث معه بأسلوب استهزاء سواء أمام الآخرين أو في ما بينكما، يشعره بالإهانة وعدم التقدير، ويدفعه لتجنب التعامل معكِ حتى لا يتعرض لعدم الاحترام.
 
2- الضغط بالعلاقة الحميمة
العلاقة الحميمة لا يجب أن تكون وسيلة للضغط على شريك الحياة، فهذا تلاعب ويجعل العلاقة سامة، وبعد فترة يشعر زوجك بالفتور، وربما يقرر التخلص من هذه العلاقة السامة.
 
3- الاحترام بمقابل
الاحترام واجب على الطرفين، فهو أساس العلاقة الصحية، أما إظهار الاحترام لغرض ما، ثم بعد الوصول للهدف تتعاملين مع زوجك بعدم احترام، فهذا يحوّل زواجك إلى علاقة سامة.
 
4- التوقعات غير الواقعية
انتظار المعجزات من زوجك أو مطالبته بأشياء فوق مستوى قدراته، يشعره بالعجز وأنه غير كافٍ، ويفقده الثقة بنفسه، وبعد فترة يشعر بالرغبة في الابتعاد عن الشخص الذي يشعره بكل هذه المشاعر السلبية ويهز ثقته بنفسه، فاحذري التوقعات غير الواقعية ومطالبة زوجك بما لا يستطيع.
 
5- عدم وضع زوجك على قائمة أولوياتك
بالتأكيد لديكِ قائمة طويلة من المهام اليومية، وأخرى بالأولويات التي تشمل رعاية الأطفال والوظيفة والمهام المنزلية والتواصل الاجتماعي، ولكن بين كل هذه البنود لا يجب أن تغفلي زوجك حتى لا يشعر بالإهمال وعدم التقدير.
أوجدي لزوجك مكاناً في قائمة أولوياتك، ولو مرة واحدة في الأسبوع، سوف تلاحظين الفرق في العلاقة بينكما.
 
6- معاملة زوجك مثل صديقتك
زوجك رجل، لن يكون أبداً مثل صديقتك المقربة، لن يشعر بأهمية أولوياتك ورغباتك كامرأة، وبالتالي انتظارك أن يكون أفكاره مثل أفكار صديقتك المقربة سوف يبوء بالفشل، ويشعره هو أنه لا يستطيع إرضاءك، ما يدفعه بعيداً عنكِ لتجنب هذه الدائرة من المشاعر السلبية.
المصدر: نواعم
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