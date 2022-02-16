13
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
5 علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر
Lebanon 24
16-02-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لأي منتج يتم استخدامه سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم، مدة صلاحية يجب الانتباه لها، كما أنه في بعض الأحيان، لا يكون تاريخ الصلاحية هو المؤشر الوحيد على جودة المنتجات.
فيما يلي نوضح علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر.
اختلاف الملمس
ملاحظة اختلاف في ملمس أو قوام المنتج يشير لعدم صلاحيته، أو ظهور سائل دهني أو مائي منفصل عن قوام الشامبو أو البلسم، وذلك يحدث نتيجة تراكم البكتيريا التي تؤثر سلبا في تركيبة المنتج.
التكتل
ظهور تكتلات في المنتج يشير لعدم صلاحيته، وتميل هذه الكتل لتكون أكثر سمكا مقارنة بما يحدث من تصلب طبيعي في بعض المنتجات في الشتاء، كما أنه في بعض الحالات يصاحب هذه التكتلات تغير في اللون حيث تكون أغمق من الطبيعي.
لون غريب
تجنبي كليا استخدام المنتج إذا تحول لونه للأخضر أو كان أكثر ميلا له، فذلك قد يشير لتكون بكتيريا.
رائحة مختلفة
عادة ما تكون منتجات الشعر ذات رائحة تميل للفواكه والزهور، وتغير هذه الرائحة بأي شكل من الأشكال حتى إذا كانت خفيفة وليست منفرة، يعني أنه عليكِ تجنبها كليا.
ليست فعالة كالسابق
من بين العلامات أيضاً، ملاحظة أن المنتجات أصبحت غير فعالة كعادتها أو اختلاف تأثيرها وظهور أعراض مثل الحكة والاحمرار في فروة الرأس والالتهابات وحتى تساقط الشعر.
تابع
الأكثر قراءة
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
Lebanon 24
استراحة موقتة للطقس.. ولكن لا تفرحوا كثيراً الأجواء الشتوية ستعود بقوة في هذا الموعد
00:30 | 2022-02-16
16/02/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
Lebanon 24
بعد زواج دام لأشهر فقط.. زينة مكي تعلن رسمياً طلاقها من الملحن الشهير: تسرعت!
03:00 | 2022-02-16
16/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
Lebanon 24
حركة "ثوريّة" في عرين جنبلاط.. ما يحصلُ غير مألوف!
04:00 | 2022-02-16
16/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة لجنبلاط عن حاكم مصرف لبنان والمساعدات للجيش... هذا ما قاله
05:23 | 2022-02-16
16/02/2022 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
Lebanon 24
حفل زفاف يتحوّل إلى مأساة... وفاة والدة العريس بين ذراعي إبنها (فيديو)
05:51 | 2022-02-16
16/02/2022 05:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-02-16
نقص اليود في جسم الأم المرضعة يسبب مشاكل صحية للرضيع
11:00 | 2022-02-16
6 تصرفات تجنبيها حتى لا تخسري زوجك
08:17 | 2022-02-16
بعد 12 عاماً على تتويجها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
08:00 | 2022-02-16
بعدما حلقته بالكامل... ما هو سرّ طول شعر شيرين عبد الوهاب في وقت قياسي؟
05:00 | 2022-02-16
لا تملّ من حياة الرفاهية... ياسمين صبري بصورة جديدة من داخل طائرتها الخاضة
04:00 | 2022-02-16
بعد عام على ارتباطها.. هيا مرعشلي تنشر للمرة الأولى صورة خطيبها! (فيديو)
فيديو
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سيارة إقتصادية... "هيونداي" تطرح "Solaris" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
07:30 | 2022-02-16
17/02/2022 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact