المرأة

5 علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:00
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لأي منتج يتم استخدامه سواء للبشرة أو الشعر أو الجسم، مدة صلاحية يجب الانتباه لها، كما أنه في بعض الأحيان، لا يكون تاريخ الصلاحية هو المؤشر الوحيد على جودة المنتجات.
فيما يلي نوضح علامات تشير لعدم صلاحية منتجات العناية بالشعر.


اختلاف الملمس
ملاحظة اختلاف في ملمس أو قوام المنتج يشير لعدم صلاحيته، أو ظهور سائل دهني أو مائي منفصل عن قوام الشامبو أو البلسم، وذلك يحدث نتيجة تراكم البكتيريا التي تؤثر سلبا في تركيبة المنتج. 


التكتل
ظهور تكتلات في المنتج يشير لعدم صلاحيته، وتميل هذه الكتل لتكون أكثر سمكا مقارنة بما يحدث من تصلب طبيعي في بعض المنتجات في الشتاء، كما أنه في بعض الحالات يصاحب هذه التكتلات تغير في اللون حيث تكون أغمق من الطبيعي.


لون غريب
تجنبي كليا استخدام المنتج إذا تحول لونه للأخضر أو كان أكثر ميلا له، فذلك قد يشير لتكون بكتيريا.


رائحة مختلفة
عادة ما تكون منتجات الشعر ذات رائحة تميل للفواكه والزهور، وتغير هذه الرائحة بأي شكل من الأشكال حتى إذا كانت خفيفة وليست منفرة، يعني أنه عليكِ تجنبها كليا.


ليست فعالة كالسابق
من بين العلامات أيضاً، ملاحظة أن المنتجات أصبحت غير فعالة كعادتها أو اختلاف تأثيرها وظهور أعراض مثل الحكة والاحمرار في فروة الرأس والالتهابات وحتى تساقط الشعر.
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