لون الشفاه.. لا تُغفلي أي تغير يطرأ عليها

هل لاحظتم يوماً أن شفاهكم باهتة وبيضاء اللون بعد فترة من الإجهاد والتعب؟ وهل تعرفون أن لون الشفاه يعني في الغالب أن الجسم يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية أو أنه يواجه مشاكل صحية؟ فيما يلي سنتعرّف على ما يعنيه هذا التغيّر وما الذي ينبئنا به كل لون:في الواقع، تعد البشرة في الطب التقليدي الصيني والهندي مؤشراً كبيراً على الصحة العامة للإنسان، وفيهما يتفحّص المعالج بتمعن حالة البشرة والفم واللسان، حتى يستقي أكبر عدد من المعلومات عن الحالة الصحية للمريض. وبحسب تقرير، نشرته مجلة الصحة الفرنسية، فإن لكل إنسان لون شفاه خاصاً به، مثلما لكل شخص لون بشرة، فبعض الأشخاص شفاههم وردية اللون طبيعياً، بينما أشخاص آخرون شفاههم أقل تلوناً، لكننا نتحدث عن مشكلة حين يتغيّر اللون الطبيعي للشفاه.شفاه باهتة أو بيضاء اللونهذا اللون يعني أن الشخص يعاني نقصاً في عدد الكريات الدموية الحمراء في الدم. فهذه الخلايا تسمح بإمداد الأنسجة وأعضاء الجسم بالأكسجين ونقص الأكسجين لا يترجم فقط بهذا اللون الباهت، الذي يظهر على الشفتين والوجه، وإنما أيضاً بحالة تعب جسماني شديد وأحياناً بتعب عقلي، وهذا مؤشر يجب أخذه بعين الاعتبار، وغالباً ما يحدث في حالة الإصابة بفقر الدم، ويمكن هنا أن يكون فحص الدم مفيداً جداً لتبيان السبب، لأن المشكلة قد تكون أكبر في بعض الأحيان، إن تزامنت مع آلام، ولكن غالباً ما يتعلق الأمر بحالة فقر الدم أو نقص الحديد.ولتجاوز هذه المرحلة يتعيّن تناول اللحوم الحمراء الغنية بالحديد أو الكاكاو أو الخضروات الخضراء إن كنتم نباتيين، بالإضافة إلى كمشة من اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات يومياً، مما يزودكم بالمعادن، إضافة إلى الحديد، وإن كنتم تحبون الحلويات يفضل تناول قطعة كيك مصنوعة من طحين الفواكه الجافة.والنصيحة الأخيرة موجهة للنساء، فإن كنتن تعانين من نزيف شديد أثناء فترة الطمث بسبب استعمال اللولب النحاسي، فمن الطبيعي أن تعانين من نقص في الحديد، لذلك ينبغي استشارة الطبيب لعلاج مشكلة غزارة الدورة الشهرية.الشفاه الحمراءتدل الشفاه الحمراء على أن صاحبها بصحة جيدة، لكن إن تعلق الأمر بتغير حقيقي مقارنة باللون الطبيعي للشفاه، يجب التساؤل عن الأسباب، ذلك أن هذا التحوّل في اللون، دليل على أن الكبد يعاني بسبب احتواء الأطعمة التي تتناولونها على مواد كيميائية، كما أن الدهون المتحولة والسكر المكرر والمشروبات الغازية تتعب كثيراً الكبد، ولمواجهة هذه المشكلة ينبغي الحد من استهلاك الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية والشيبس والحلويات، كما ينصح الخبراء بالصوم المتقطع طيلة أسبوع، وتناول الخضروات بشكل يومي لمنح فرصة راحة للكبد، فضلاً عن شرب عصير نصف ليمونة مذاباً في كأس ماء كل يوم من أجل إزالة سموم الكبد.شفاه بنفسجيةغالباً ما يخفي هذا اللون للشفاه المشاكل نفسها عندما يتغيّر لون الشفاه إلى الأحمر، أي أن الجسم لا يحصل على حاجته من الأكسجين، والكبد متعب وحرارة الجسم ليست مثلى، كما يمكن أن يكون القلب والرئتان في حالة تعب أيضاً، وغالباً ما تكون شفاه المدخنين الشرهين بنفسجية اللون، وهذا سبب وجيه للتوقف عن التدخين.احذري أحمر الشفاهيؤدي جفاف الشفتين المفرط أحياناً إلى ظهور بثور الهربس حول الفم، وهذا يعني أن الجسم لا يتحمل بعض منتجات التجميل التي تستخدمينها، لذلك على النساء الانتباه إلى تركيبة هذه المنتجات واقتناء أحمر شفاه مرطب في حال كانت السيدة تشكو من هذه المشكلة.وينصح الخبراء أيضاً بتجنب وضع أحمر الشفاه بين الفترة والأخرى، واستبداله بمرطب يحتوي على زبدة الشيا أو زيت نباتي.العلاج الطبيعياهتمي بترطيب الشفتين كل مساء باستخدام القليل من العسل، الذي يسمح أيضاً بالقضاء على أي بكتيريا في هذه المنطقة، كونه مطهراً طبيعياً، كما يمكن استخدام زيت الزيتون أيضاً، إذ يعتبر علاجاً طبيعياً للشفتين ويسمح بترطيبهما وإزالة أي التهابات منهما، كما يساهم في تخفيف أي نوع من الحساسية قد يظهر بسبب استخدام أحمر الشفاه الصناعي.