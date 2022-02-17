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المرأة
هل ستكون جينيفر لوبيز "عروس 2022"؟
Lebanon 24
17-02-2022
|
08:00
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تكهن العديد من الجمهور والخبراء على مدار الساعات الماضية بأن النجمة جينيفر لوبيز، وحبيبها بن أفليك، يتطلعان إلى الزواج في الفترة المقبلة، وذلك عقب رومانسية لوبيز وبن أفليك مؤخراً، والتي جعلت المقربين منهما يؤكدون أنهما لا يتطلعان إلى التباطؤ في أن يكون هناك حفل زفاف يتم الإعلان عنه على بطاقات رسمية، مع تساؤلات هل تكون جينيفر لوبيز عروس 2022؟.
ووفقاً لمجلة "انترتاينمنت"، فإن جينيفر لوبيز وبن أفليك، سيأخذان حياتهما على محمل الجد في الفترة القادمة، ومن المحتمل أن يدخلا في الحياة الزوجية قريباً.
وكشف مصدر أن "بن وجين واقعان في الحب تماما"، مضيفاً أن "أحباءهم لن يفاجؤوا من الإجابة من جانب بن أفليك إذا تم توجيه هذا السؤال له".
وأضاف المصدر أنه "وبطبيعة الحال، سيراعي الثنائي أطفالهما عند التفكير في المضي قدما في علاقتهما، فكلاهما يريدان أن تكون الأمور رائعة بين أطفالهما، ليس كليهما فقط".
وعلاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك، والمعروفة باسم "بينيفر" بين الجمهور، يرجع تاريخها إلى عام 2002 حيث وقعت خطبة بينهما إلا أن علاقتهما لم تدم بعد انفصالهما في عام 2004، وبعد ما يقرب من 18 عاماً تم لم شمل مجدداً على أن تكلل العلاقة الرومانسية بالزواج.
(زهرة الخليج)
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