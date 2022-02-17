المرأة

هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)

Lebanon 24
17-02-2022 | 04:00
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انتخبت رينا شيباني ملكة جمال لبنان عام 2012 وحلت شقيقتها رومي في مركز الوصيفة الأولى وذلك في ظاهرة غير مسبوقة في مسابقة ملكة جمال لبنان.

 

رينا حاصلة على ماجستير في الهندسة الداخلية، وهي لم تدخل أي مجال فني كغيرها من ملكات الجمال.

 

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رينا تنشر باستمرار صورها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر أحياناً مع شقيقتها رومي.

A post shared by Rina Chibany (@rinachibany)


 
 
 

وبعد مرور 10 سنوات على تتويجها، لا زالت رينا تحافظ على جمالها، وهي تعتبرمن أجمل الملكات اللواتي تربعن على عرش الجمال اللبناني.

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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