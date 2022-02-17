جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية جليلة الجدل من جديد خلال مداخلة هاتفية مع الإنفلونسر الأردني حمودي حسين، على موقع "يوتيوب" حيث تحدث عن علاقتها بالفنان تامر حسني، وحبها الشديد له، طالبة من الجمهور بأن "يرحموها لأنّها لا تريد هدم علاقة تامر بزوجته إطلاقا".

وأشارت جليلة في اتصالها الهاتفي، إلى أنَّها مازالت تحب تامر حسني، معلقة: "بحبه وبموت عليه"، مؤكّدة أنَّه عندما عاد إليها وتجددت علاقتهما أخبرها أنه انفصل عن زوجته بسمة بوسيل منذ عام ونصف العام.

وأضافت باكية أنَّها تريد الرحمة من الناس قائلة: "أنا أحبه وأموت عليه وهو نفس الشيء، وفي تفاصيل ما أقدر أقولها احترامًا للطرف الثاني، وفي حاجات ما أقدر أتكلم وأصرح عنها"، متابعة: "كنت رافضة إنه يرجع حياتي لأنه أكتر إنسان أذاني وتعبني في الحياة"، متابعة: "ضحك عليَّ وأفهمني أنه طلق زوجته".

وتابعت: "أخبرني بانفصاله عن أم أولاده من سنة ونصف وعلى هذا الأساس وافقت على الرجوع إليه، أنا مش بخرب بيوت الناس، أنا مش جاية من الشارع، أنا إنسانة محترمة وعندي سمعتي، أرجوكم ارحموني".