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المرأة
ليندا إيفانجيلستا تتحدث عن معاناتها بعد عملية التجميل الخاطئة (صورة)
Lebanon 24
17-02-2022
|
11:00
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يبدو أن العارضة ليندا إيفانجيليستا، أصبحت في حالة استعداد تام للحديث عن عملية التجميل "الكابوس"، التي تعرضت لها، وباءت بالفشل، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إجرائها، لاسيما وأنها تركت "تشوهات" في جسدها بشكل دائم.
وقالت عارضة الأزياء السابقة، في حديث مع مجلة "بيبلس" إنها خضعت لعملية تجميد للدهون والمعتمدة من هيئة التنمية الحرجية (FDA) تحت اسم "النحت" في عام 2015.
وبدلاً من أن يتم "النحت" تركت إيفانجيليستا "مشوهة بشكل دائم" بل "مشوهة بشكل وحشي"، مشيرة إلى أنها عقدت سبع جلسات علاجية في مكتب طبيب الأمراض الجلدية من أغسطس 2015 إلى فبراير 2016.
وعقبت العارضة، أنها أجرت تلك الجراحة حتى تظهر على المسرح مجدداً لعرض الأزياء، إلا أنها حالياً أصبحت تخاف من مواجهة أي شخص لا تعرفه، متابعة: "لا أستطيع العيش هكذا بعد الآن في الخفاء".
وشددت ليندا، على أنها لا تستطيعُ أنْ تعيش في هذا الألم أكثر من ذلك، مبينة أنها أصبحت على استعداد للحديث أخيراً عن تفاصيل أكثر بشأن تلك العملية وما يمكن أن تفعله في الفترة المقبلة.
المصدر: لها
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