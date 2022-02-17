المرأة

هكذا أخفت ريهانا بطنها "المنتفخ".. هل نجحت؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:00
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لازالت المغنية العالمية ريهانا، مسار حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن حملها من صديقها المغني "روكي"، وفي كل ظهور لها منذ ذلك الحين تكون أكثر لفتاً للأنظار، غير أنها وفي أحدث ظهور لها بدت أنيقة واستطاعت أن تختار ملابسها بعناية شديدة جعلها تخفي بطنها "المنتفخ" من الحمل.
 
وأطلت ريهانا "الحامل" في سترة مميزة حمراء استطاعت بها تغطية بطنها، لتبدو أنيقة عندما ظهرت في ماليبو مؤخراً، حيث تركت المغنية البالغة من العمر 33 عاماً، والتي من المقرر أن تستقبل طفلها الأول خلال الفترة المقبلة، الجمهور في ذهول من هذا الظهور.
ويبدو أن ريهانا، كانت قد تناولت العشاء في نوبو، وظهرت وقد مزجت ملابس رياضية مع سروال بني وحذاء ذي كعب خشن، مع سترة على شكل قلب.
وكانت قد أسعدت ريهانا الجمهور مؤخراً بعدما أكدت أخبارا عن مصادر مقربة منها أنها تستقبل طفلها قريباً وذلك بعد أسابيع من التخمينات، إذ ظهرت في صورة مميزة في شوارع نيويورك الشهر الماضي لتعلن عن حملها رسمياً مع حديث عن تحضيرات الزفاف.

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