ما يجب معرفته عن روتين العناية بالشعر الأبيض

يعتبر الشيب أو الشعر الأبيض ظاهرة شائعة تحدث مع التقدم في العمر، ويحدث الشعر الأبيض عندما تفقد بصيلات الشعر الخلايا الصبغية، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض.الوقاية من الشعر الأبيض المبكرمن الممكن إيقاف أو تأخير الشعر الأبيض عن طريق تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين، وعن تناول الكحول.وإذا كنتِ تتناولين أي أدوية، فاستشيري طبيبك للتأكد من كون الشعر الأبيض ليس من آثارها الجانبية، ويجب وضع أغطية واقية من الأشعة فوق البنفسجية، أو استخدام مظلة في الشمس مع اتباع أسلوب حياة نشط وتقليل التوتر، واستخدام المكملات الغذائية أو أنواع السيروم الخاصة بتأخير الشيب وعلاج الشعر الأبيض، مع استخدام شامبو يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين (سي، وهـ)، وكذلك المنتجات التي تحتوي على الشاي الأخضر والسيلينيوم والنحاس والأستروجين النباتي.* يمكن تجربة العلاجات الطبيعية لعلاج الشعر الأبيض، مثل:- زيت جوز الهند: يعتبر من الزيوت الجيدة لعلاج الشعر الأبيض، فقط قومي بتدليكه على فروة الرأس والشعر، ثم غسله بالشامبو في صباح اليوم التالي.- عصير البصل: قومي باستخدام عصير البصل مرتين أسبوعياً على فروة الرأس، ثم غسله بالشامبو بعد 30 دقيقة.- زيت الأملا: يمكنكِ استخدام زيت الأملا لعلاج الشعر الأبيض، عن طريق تدليك الشعر مرة في الأسبوع.ومع هذه العلاجات الطبيعية، يجب تجنب الوجبات السريعة، وتناول الطعام الصحي، وتجنب الأدوية غير الضرورية، وتغيير نمط الحياة.* كما أن هناك مجموعة من الفيتامينات الأساسية، التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، مثل:- فيتامين (أ): يساعد في إنتاج الدهون التي تفرزها الغدد الدهنية تحت الجلد، كما يحافظ على صحة وتغذية فروة الرأس والشعر.- فيتامين (سي): يحتوي على مضادات للأكسدة تحمي الخلايا، وتحافظ على صحتها.- فيتامينات (ب): يعزز فيتامين (B6)، و(B12)، وهما صحة الجلد والشعر.- حمض البانتوثنيك والفوليك: يؤخران شيب الشعر، ويغذيان بصيلات الشعر.