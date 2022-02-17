المرأة

ما يجب معرفته عن روتين العناية بالشعر الأبيض

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-919527-637806972371535515.jpg
Doc-P-919527-637806972371535515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتبر الشيب أو الشعر الأبيض ظاهرة شائعة تحدث مع التقدم في العمر، ويحدث الشعر الأبيض عندما تفقد بصيلات الشعر الخلايا الصبغية، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض.

الوقاية من الشعر الأبيض المبكر
من الممكن إيقاف أو تأخير الشعر الأبيض عن طريق تناول نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين، وعن تناول الكحول.
وإذا كنتِ تتناولين أي أدوية، فاستشيري طبيبك للتأكد من كون الشعر الأبيض ليس من آثارها الجانبية، ويجب وضع أغطية واقية من الأشعة فوق البنفسجية، أو استخدام مظلة في الشمس مع اتباع أسلوب حياة نشط وتقليل التوتر، واستخدام المكملات الغذائية أو أنواع السيروم الخاصة بتأخير الشيب وعلاج الشعر الأبيض، مع استخدام شامبو يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل فيتامين (سي، وهـ)، وكذلك المنتجات التي تحتوي على الشاي الأخضر والسيلينيوم والنحاس والأستروجين النباتي.

* يمكن تجربة العلاجات الطبيعية لعلاج الشعر الأبيض، مثل:
- زيت جوز الهند: يعتبر من الزيوت الجيدة لعلاج الشعر الأبيض، فقط قومي بتدليكه على فروة الرأس والشعر، ثم غسله بالشامبو في صباح اليوم التالي.
- عصير البصل: قومي باستخدام عصير البصل مرتين أسبوعياً على فروة الرأس، ثم غسله بالشامبو بعد 30 دقيقة.
- زيت الأملا: يمكنكِ استخدام زيت الأملا لعلاج الشعر الأبيض، عن طريق تدليك الشعر مرة في الأسبوع.
ومع هذه العلاجات الطبيعية، يجب تجنب الوجبات السريعة، وتناول الطعام الصحي، وتجنب الأدوية غير الضرورية، وتغيير نمط الحياة.

* كما أن هناك مجموعة من الفيتامينات الأساسية، التي يجب إدراجها في النظام الغذائي، مثل:

- فيتامين (أ): يساعد في إنتاج الدهون التي تفرزها الغدد الدهنية تحت الجلد، كما يحافظ على صحة وتغذية فروة الرأس والشعر.
- فيتامين (سي): يحتوي على مضادات للأكسدة تحمي الخلايا، وتحافظ على صحتها.
- فيتامينات (ب): يعزز فيتامين (B6)، و(B12)، وهما صحة الجلد والشعر.
- حمض البانتوثنيك والفوليك: يؤخران شيب الشعر، ويغذيان بصيلات الشعر.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-02-17
11:00 | 2022-02-17
08:22 | 2022-02-17
08:00 | 2022-02-17
05:00 | 2022-02-17
04:44 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website