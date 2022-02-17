المرأة

هكذا تعتنين بشعرك بعد الأربعين

Lebanon 24
17-02-2022 | 23:00
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مع التقدم في العمر يبدأ الشعر بالتساقط، لكن بعد الأربعين يعاني أيضاً فقدان لمعانه وكثافته، لذلك ينصح الخبراء بالاعتناء بفروة الرأس اعتباراً من هذا العمر، واعتماد روتين خاص يبدأ بتخصيص فترة زمنية له، لا تقل عن ربع ساعة أسبوعياً، من أجل تعزيز حماية الشعر ومساعدته في مقاومة الشيخوخة. وفيما يلي وصفة يرى خبراء، بحسب تقرير نشره موقع جورنال دي فام، أنها الأنسب للسيدات بعد الأربعين.
تحفيز فروة الرأس
ينبغي عليك أن تعتني بفروة الرأس لأنها القاعدة التي تحتوي على بصيلات الشعر وجذوره. وتقول خبيرة التجميل سيلفي ليم إن الطريقة الأفضل لتحفيزها تعتمد على تطبيق الزيوت العطرية قبل استخدام الشامبو من خلال التدليك، الذي يساعد على تجديد الخلايا وإبطاء شيخوخة فروة الرأس. وتنصح ليم بتكرار هذه العادة مرتين في السنة، في الخريف والربيع، إذ يمتص الشعر المكونات النشطة بشكل جيد أثناء تجدده وفي حال كنت تخضعين لعلاج تساقط الشعر، فتوصي الخبيرة بتطبيق هذا الروتين من مرة إلى مرتين أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر للاستفادة القصوى من كل المكونات الطبيعية والحصول على نتائج جيدة.
الترطيب
يختلف علاج الشعر بحسب طوله، وللعناية بألياف الشعر الموجودة منذ عدة سنوات، يجب تطبيق علاجات ترطيب وتغذية، تعتمد على مكونات مثل الكيراتين أو زبدة الشيا. وتنصح الخبيرة باستخدام أحدهما كحمام زيت، مشيرة إلى أن له تأثيراً فورياً على الشعر من ناحية السمك والكثافة.
تعزيز اللمعان
ومع العمر أيضا تبدأ المرأة بصبغ جذور الشعر، ولهذا تبدو الحاجة ملحة جداً للعناية بالشعر والحيلولة دون جفافه. وتوضح سيلفي ليم أهمية هذه العناية قبل الشامبو مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على لمعان الشعر من خلال استخدام زيت أو ماسك على كل الشعر لمدة نصف ساعة الى ساعة. وتقترح ليم بعض الطرق الطبيعية لاستعادة لمعان الشعر مثل إضافة الخل الى ماء الشطف، حيث يسمح هذا بشد قشور ألياف الشعر.
المكمّلات الغذائية
يجمع المختصون على أن للمكملات الغذائية تأثيراً كبيراً على الجمال ونمو الشعر، شرط أن يكون تناولها منتظماً، منها فيتامينات من المجموعة "ب" خاصة البيوتين، بالاضافة الى الزنك والسيلينيوم.
أخطاء تجنبيها
1 - غسّل الشعر يومياً: بعد عمر معين يصبح الشعر أكثر جفافاً، لذلك من الضروري تفادي استخدام الشامبو باستمرار وغسل الشعر يومياً.
2 - وضع الشامبو مباشرة على الشعر: يجب تخفيف تركيز الشامبو في الماء أولا ثم توزيع الرغوة عليه من دون فرك.
3 - عدم التمشيط: من الضروري تمشيط الشعر كل مساء لتحفيز الدورة الدموية وتزويد المنطقة بالأكسجين، وذلك باستخدام مشط بشعر طبيعي وابدئي بالتمشيط من الجبهة الى الخلف.
4 - استخدام الأجهزة الحرارية: لتقليص حجم الضرر، قللي مرات استخدام مجفف الشعر في التمشيط، واحرصي قبل ذلك على وضع سيروم لحماية الشعر من الحرارة وتجنبي شده بقوة إلى أعلى.

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