المرأة

شيرين عبد الوهاب بإطلالة جديدة ومميزة... ما هي الرسالة التي وجهتها لجمهورها؟

Lebanon 24
18-02-2022 | 05:00
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ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى إطلالة جديدة خلال الاحتفال بإجازة نهاية الأسبوع، حيث ظهرت مرتدية بلوزة بيضاء اللون مزينة بـ"ببيونة" وحمالات سوداء، مع تسريحة شعر مميزة، ناصحة جمهورها ومتابعيها بأن يحافظوا على ابتسامتهم فى نهاية الإجازة الأسبوعية.

ونشرت شيرين، صورتها بالإطلالة المختلفة، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "حافظ على ابتسامتك.. إنها عطلة نهاية الأسبوع"، مستطلعة رأى جمهورها عن كيفية قضاء الإجازة لكل منهم، قائلة: "حتعملوا ايه في الويك إيند؟".
 
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