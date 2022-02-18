أخطاء شائعة في تربيتكِ البنات... تجنّبيها!

تختلف تربية البنات عن الصبيان، فهي تجربة خاصّة جداً للأم فيها الكثير من التحديات والأمور التي يجب الانتباه إليها. انطلاقاً من هنا، هناك الكثير من الأخطاء الشائعة في تربية البنات والعيوب التي يجب الانتباه إليها وتفاديها من الآن وصاعداً. وهذا ما سيتطرق إليه مقالنا اليوم.



-من أكثر الأخطاء شيوعاً في تربية البنات هي أن تتوقعي أن تكون مثلكِ وتقارنيها بنفسكِ. وفي حال كانت ابنتكِ مختلفة عنكِ، حاولي أن تدخلي إلى عالمها واهتماماتها بكل الطرق مع دعم شخصيتها الفريدة وميولها الخاصة وتقبل شخصيتها الخاصة.

-التركيز كثيراً على مظهر ابنتكِ الجسدي: لا يجب أن تقومي بذلك لأنّ هذا يشعرها بقلة ثقة بالنفس وستواجه مشاكل مع جسمها. وعليكِ أن تعرفي أنّه لا يتمتّع الجميع بجسمٍ نحيف ومتناسق، والأهم هو أن يبقى وزنها صحياً. لذا ابتعدي قدر المستطاع عن ذكر وزن ابنتكِ أمامها باستمرار ومقارنتها مع غيرها.

-إنّ تجنّب المحادثات العميقة وغير المريحة عن الجسد وتوعية البنات بأجسادهن وبالتغييرات التي تحدث فيها تُعتبر من الأخطاء الشائعة جداً في التربية. لذا من المهم أن تتعلم ابنتكِ كل هذه الأمور منكِ بدلاً أن تعرفها من محيطها بطريقة خاطئة، الأمر الذي قد يؤذيها.

-تجاهل موضوع العلاقات مع الرجال سيؤذي البنات كثيراً ويضعفهن من دون شك. لذا من المهم تدريب ابنتكِ على العلاقات مع الرجال ونظرتها لنفسها. فقيمتها لا ترتبط بوجود صديق أو رجل في حياتها. إلى جانب التقرب منها في هذا الموضوع والتمهيد له، مع التحدث معها بشأنه قبل أن تبدأ بالمواعدة ولمعرفة تطورات حياتها الغرامية ومشاكلها.

-إبعاد الأب عن إبنته: لا يجب أن يحصل ذلك بغض النظر عن نوع العلاقة بين الأم والأب. لذا من المهم أن تركزي على تقوية علاقة ابنتكِ بأبيها لأنّها تحتاج إلى الحب الذي يُقدمه الوالد. فوجود الأب في حياتها سيعطيها شعوراً بالآمان ويحسن أنواع علاقتها العاطفية في المستقبل. من هنا، ابتعدي عن تحطيم صورة زوجكِ امام ابنتكِ وشجعي علاقتهما وتحدثي دائماً عن صفاته الإيجابية أمامها.

-التعليق الزائد وغير البناء على تصرفات ابنتك: لا يجب أن تقلقي بشأن الأشياء الخاطئة التي لن تُفيد ابنتكِ على الإطلاق وتوفر لها تربية إيجابية. واختاري المواضيع التي تستحق أن تركزي عليها لإعداد شخصية متوازنة وإيجابية وناجحة.

-عدم بناء شخصية قوية للبنات ومنعهن من أن يكون لهن صوت من أكبر عيوب التربية. لذا حاولي تعليم ابنتكِ أن تعبر عن آرائها وتواجه الآخرين بمواقفها من دون خوف او تردد.



(موقع يومياتي)