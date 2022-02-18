المرأة

ابنة هيفا وهبي تنشر صورا قديمة من طفولتها.. شاهدوا كم تشبه والدتها (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2022 | 02:00
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نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا نادرة لها من طفولتها وصورها الحديثة، وشاركتها مع متابعيها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "انستغرام".

 

ووضعت زينب صور ابنتيها رهف ودانييلا بين صورها القديمة، في محاولة لوضع مقارنة بين ملامحها في الطفولة مع صور ابنتيها في الوقت الحالي.

 

وأكدت زينب أنها لم تصدق التغير الكبير بين صورها الحالية مقارنة مع صورها في مرحلة الطفولة، مشيرة إلى أن هناك تغيرات كبيرة قد حدثت لها، وعلقت:"معقولة ده هو ده كتير تغيرت؟ ما بتتخيلوا شو حسيت أنا وعم شوف الفيديو، الله يحميكن يا روحي ويحمي أولاد الجميع".

A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🧿 (@zainabnfayad)


 
 

وتبين من الصور أن ابنة زينب ، دانييلا تشبه والدتها كثيرا، بل واعتبرها البعض نسخة طبق الأصل منها.

 

وأشار المتابعون إلى أن زينب حافظت على نفس ملامحها، حيث أكدوا أنها لم تتغير أبدا وأنها، تمتلك وجها ناعما وجمالا ساحرا ورثته من والدتها هيفا وهبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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