المرأة

كأميرات ديزني.. ستيفاني صليبا بإطلالة ساحرة باللون الوردي شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-02-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني بفستان زهري من دون أكمام من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان وماكياجا ناعما.

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 
 

وقد شبه العديد من المتابعين إطلالة ستيفاني كأميرات ديزني، ما رأيكم؟

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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