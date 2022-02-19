كأميرات ديزني.. ستيفاني صليبا بإطلالة ساحرة باللون الوردي شاهدوا كيف بدت (صور وفيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ستيفاني بفستان زهري من دون أكمام من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان وماكياجا ناعما.

وقد شبه العديد من المتابعين إطلالة ستيفاني كأميرات ديزني، ما رأيكم؟