المرأة

مودل روز تُثير الجدل مجدداً.. خضعت لعملية تجميل وسيليكون في الصدر! (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2022 | 11:00
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في آخر ظهور لها، أثارت الفاشينيستا مودل روز جدلا واسعا وذلك عقب حضورها إحدى الفعاليات الخاصة بعالم الموضة، بسبب التغيير الملحوظ في شكل وحجم صدرها.

 

وشاركت مودل روز مقطع فيديو عبر حسابها الخاص في سناب شات، استعرضت خلاله إطلالتها بفستان مكشوف، لتظهر منه منطقة الصدر بشكل غريب مما فتح باب التساؤلات من قبل المتابعين حول خضوعها لعملية تجميل ووضع حشوات السيلكون في صدرها، خاصة وأن هذا الانتفاخ لا يبدو طبيعيا.

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ونشرت عارضة الأزياء مجموعة صور حديثة لها بإطلالة مرتدية توب باللون الأبيض ضيقة فوقها بلايزر مع بنطال باللون البيج رسمي لكن صدرها أيضا كان محل انتقاد.

 

 

وانتقد المتابعون في غالبيتهم الشكل الغريب لشكل صدر مودل روز، فيما نصحها البعض بعدم ارتداء ملابس ضيقة، بينما قال آخرون إن عليها العودة لمظهرها القديم.

 

المصدر: فوشيا
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