وفاء موصللي بإطلالة راقية.. وجمال ابنتها الملفت حديث الساعة!

نشرت الممثلة السورية وفاء موصللي صورة جديدة عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي انستغرام تجمعها بابنتها نايا، وظهرت الممثلة، إلى جانب ابنتها التي خطفت أنظار المتابعين بإطلالتها الجميلة كما وصفوها، حيث أطلت بقميص باللون الأبيض، وإختارت وفاء إرتداء قميص باللون الأزرق لاقى لها.كما لاقت الصورة اعجاب المتابعين، واثنوا على جمال نايا.