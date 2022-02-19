بعد إثارتها جدل كبير بسبب تصريحاتها...هذا ما اعلنته ياسمين عز!

دمت الإعلامية ياسمين عز إعتذاراً عن تصريحاتها حول عروس الإسماعيلية التي أثارت جدلاً كبيرا

إفتتحت يايسمن حلقتها في برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر بالاعتذار عن تصريحاتها في الحلقة السابقة وأكدت أنها لم تكن تقصد أي تحريض على العنف.

قالت ياسمين "أنا بعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قلته امبارح اتفهم منه اني بدافع عن العنف مش هقول أنه سوء فهم لكن سوء تعبير".

وتابعت قائلة "التوفيق خاني اني أوضح اللي كنت اقصده واللي قصدته أن إذا كان الاتنين اتصالحوا يبقى هما أصحاب القرار ودة طبعا مرفوض مننا كمجتمع لكن هما ليهم رأي تاني".

وأضافت "مش محتاجة اقول اني ضد العنف والضرب والاهانة ودة اللي قلته امبارح اكتر من 3 مرات"

واستشهدت ياسمين بعدة مواقف دعمت فيهم النساء وقالت أنها حرصت على دعم الفنانة كارولين عزمي بعد واقعة التحرش بها، كذلك ناقشت خلال برنامجها قضايا تخص المرأة من بينهم ضرب الزوجات.