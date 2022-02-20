ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة جديدة لابنتها!

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل، صورة جديدة لابنتها. وقد ظهرت الاولى من دون ماكياج، بينما كانت ابنتها نائمة بين يديها.

وتجدر الاشارة إلى أنّ روزاريتا رُزقت بطفلتها الاولى منذ فترة قصيرة.