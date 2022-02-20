إبنة عاصي وكوليت الحلاني تشّع جمالا ونعومة... شاهدوا إطلالتها! (صورة)

نشرت دانا، إبنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجميلة بفستان أسود مكشوف عند الكتف.