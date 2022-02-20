19
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
إبنة عاصي وكوليت الحلاني تشّع جمالا ونعومة... شاهدوا إطلالتها! (صورة)
Lebanon 24
20-02-2022
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت دانا، إبنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجميلة بفستان أسود مكشوف عند الكتف.
مواضيع ذات صلة
عاصي الحلاني يطلّ من مزرعته.. صور رائعة للثلوج في الحلانية
Lebanon 24
عاصي الحلاني يطلّ من مزرعته.. صور رائعة للثلوج في الحلانية
20/02/2022 11:11:13
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يُهاجم السياسيين: نحنا لبنان مش إنتو! (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يُهاجم السياسيين: نحنا لبنان مش إنتو! (فيديو)
20/02/2022 11:11:13
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يرقص مع زوجته كوليت... والجمهور يهاجمه: "عيب عليك إختك ماتت من 10 أيام" (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يرقص مع زوجته كوليت... والجمهور يهاجمه: "عيب عليك إختك ماتت من 10 أيام" (فيديو)
20/02/2022 11:11:13
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يُثير الجدل بفيديو من دبي... والجمهور يهاجمه: "مين عم يعزي بالبيت بإختك"؟!
Lebanon 24
عاصي الحلاني يُثير الجدل بفيديو من دبي... والجمهور يهاجمه: "مين عم يعزي بالبيت بإختك"؟!
20/02/2022 11:11:13
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دانا الحلاني
عاصي الحلاني
تابع
الأكثر قراءة
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
Lebanon 24
سعرُ ظرف "البنادول" يتخطى المعقول في لبنان.. إليكم ثمنه
14:24 | 2022-02-19
19/02/2022 02:24:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
Lebanon 24
في لبنان.. فاتورة تلفتُ الأنظار والمفاجأة بسعر الدّولار! (صورة)
07:16 | 2022-02-19
19/02/2022 07:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
Lebanon 24
6 أشخاص بقبضة "المُخابرات".. فيديو فضحهم والجيش يكشف التفاصيل
13:08 | 2022-02-19
19/02/2022 01:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن مُدّة بطاقات التشريج.. هذا ما كشفه وزير الاتصالات
13:09 | 2022-02-19
19/02/2022 01:09:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
Lebanon 24
"حزب الله" يكشف للمرة الأولى عن مشروع بقيمة 6 ملايين دولار.. ما هو؟
12:08 | 2022-02-19
19/02/2022 12:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:00 | 2022-02-20
بعد مغادرتها الـ"ال بي سي" وانتقالها إلى دبي... زينة الراسي بإطلالة صيفيّة مثيرة بالـ"كروب توب" وشورت قصير (صورة)
02:00 | 2022-02-20
فنانة لبنانيّة بفستان أبيض مثير قصير جدّاً وبالكعب العالي في مدينة الملاهي... والجمهور يُعلّق: "إنتي الحصان" (صورة)
23:00 | 2022-02-19
بعد إثارتها جدل كبير بسبب تصريحاتها...هذا ما اعلنته ياسمين عز!
16:00 | 2022-02-19
وفاء موصللي بإطلالة راقية.. وجمال ابنتها الملفت حديث الساعة!
14:00 | 2022-02-19
ليليا الأطرش تطل من دبي... كيف بدت؟ (صورة)
11:00 | 2022-02-19
مودل روز تُثير الجدل مجدداً.. خضعت لعملية تجميل وسيليكون في الصدر! (فيديو)
فيديو
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
Lebanon 24
نجاة مغامر من الموت في اللحظة الأخيرة... وفيديو يوثق التجربة
00:31 | 2022-02-20
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
Lebanon 24
تحطم مروحية على شاطئ مزدحم في فلوريدا (فيديو)
23:38 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
Lebanon 24
بعدما ضربها في الشارع ليلة زفافهما.. شاهدوا العروس بأحضان زوجها: تصالحا وأكلا الحمام! (فيديو)
02:00 | 2022-02-19
20/02/2022 11:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact