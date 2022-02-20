المرأة

إبنة عاصي وكوليت الحلاني تشّع جمالا ونعومة... شاهدوا إطلالتها! (صورة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 00:36
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نشرت دانا، إبنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وجميلة بفستان أسود مكشوف عند الكتف.
 
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دانا الحلاني

عاصي الحلاني

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