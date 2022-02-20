المرأة

بعد مغادرتها الـ"ال بي سي" وانتقالها إلى دبي... زينة الراسي بإطلالة صيفيّة مثيرة بالـ"كروب توب" وشورت قصير (صورة)

Lebanon 24
20-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-920589-637809464739061480.jpg
Doc-P-920589-637809464739061480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مقدّمة البرامج ومذيعة طقس الـ"ال بي سي" السابقة، زينة الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، خطفت فيها الانظار بإطلالتها المثيرة والجميلة. فقد تألقت بإطلالة صيفيّة، وارتدت "كروب توب" أسود، مع "شورت" "جينز" قصير.
 
مواضيع ذات صلة
Private Story Like... ميزة جديدة وملفتة من انستغرام
lebanon 24
20/02/2022 11:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تخفي عدد "الإعجابات" من منشورك على انستغرام؟
lebanon 24
20/02/2022 11:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تخفي أو تعطل علامة "online" لحسابك على انستغرام؟
lebanon 24
20/02/2022 11:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نبيلة عواد تنشر محادثة عبر "انستغرام": "خلينا نشوف شو بدي أعمل بالوجع" (صورة)
lebanon 24
20/02/2022 11:11:19 Lebanon 24 Lebanon 24

زينة الراسي

انستغرام

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-02-20
00:36 | 2022-02-20
23:00 | 2022-02-19
16:00 | 2022-02-19
14:00 | 2022-02-19
11:00 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website