بعد مغادرتها الـ"ال بي سي" وانتقالها إلى دبي... زينة الراسي بإطلالة صيفيّة مثيرة بالـ"كروب توب" وشورت قصير (صورة)

نشرت مقدّمة البرامج ومذيعة طقس الـ"ال بي سي" السابقة، زينة الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، خطفت فيها الانظار بإطلالتها المثيرة والجميلة. فقد تألقت بإطلالة صيفيّة، وارتدت "كروب توب" أسود، مع "شورت" "جينز" قصير.