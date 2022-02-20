المرأة

من اهم المشاهير.. خمنوا من تكون هذه الطفلة الحسناء؟

Lebanon 24
20-02-2022 | 14:00
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نجحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في إحداث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة لها خلال فترة الطفولة ولفتت الأنظار بملامحها الجميلة.

ونشرت كيم كارداشيان صورة لها خلال فترة الطفولة تحتفظ بها والدتها كريس جينر، وبدت فيها بملامح قريبة من شكلها الحالي، وقد لاحظ القسم الأكبر من متابعيها شغفها للاهتمام بجمالها وأناقتها من صغرها، حيث كانت تنسق ملابسها مع الحذاء وتعتمد على تسريحة شعر جميلة تناسب سنها حينها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي نالت اعجاب أكثر من مليوني شخص، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها، ولاحظ الكثير منهم أنها لا تزال تحافظ بملامحها مع بعض التغييرات الطفيفة جراء التجميل والعناية بالبشرة والتقدم في السن.

المصدر: لها
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