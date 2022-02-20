أفضل العلاجات التجميلية لمشكلة تصبغ البشرة

تعاني الكثيرات من مشكلة تصبغ البشرة التي لا ترتبط فقط بالصيف وكثرة التعرض للشمس، بل يمكن أن تحدث نتيجة التهاب في الجلد بسبب حبوب او خدوش أو الإصابة بالكلف.وجنباً إلى جنب، مع ما يتوافر من منتجات وأدوية موضعية وفموية تساعد في تخفيف المشكلة، نقدم أفضل العلاجات التجميلية لتصبغ البشرة؛1. التقشير الكيميائييوضح الخبراء أن التقشير الكيميائي اللطيف غير القاسي والذي يعتمد على مزيج من أحماض اللاكتيك وفيتامين سي والريتينويدات، يمكن أن يساعد في علاج التصبغ، كما يمكن للتقنية التقشير منخفض المستوى الذي غالباً ما يصاحبه العلاج بالضوء، أن يساعد في علاج التصبغ تدريجياً ويساهم في توحيد لون البشرة.2. العلاج بالليزريأتي الليزر بين أبرز علاجات تصبغ البشرة ويتوافر بعدة أنواع فعالة في العلاج، من بينها تقنية Fraxel التي تعتمد على موجات معينة تستهدف الطبقات السطحية من الجلد لتقشيرها وتنقيتها.3. العلاج بالضوءتساعد تقنيتي BBL وHALO في علاج تصبغ البشرة بفعالية، خاصة الناتج عن التعرض للشمس أو نتيجة ندوب.وتعتمد تقنية HALO على نوعي موجات تستهدف كل من الطبقات السطحية والعمق في البشرة لتقشير الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين.كما تعمل تقنية BBL في حل المشكلة معتمدة على بث نبضات ضوئية عالية الكثافة وقصيرة تساعد في تخفيف التصبغ جنباً إلى جنب مع تعزيز شباب البشرة وجعلها مشدودة أكثر وذات لون موحد.