المرأة

نوال بري في أحدث إطلالة لها.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
20-02-2022 | 10:00
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نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة صور لها من إحدى السهرات. 
وبدت نوال متألقة كالعادة، وظهرت ببروتيل فضي وسروال جلد ضيق. 
 
 
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