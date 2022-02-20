نوال بري في أحدث إطلالة لها.. شاهدوا كيف بدت

نشرت الإعلامية والممثلة نوال بري عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" مجموعة صور لها من إحدى السهرات.

وبدت نوال متألقة كالعادة، وظهرت ببروتيل فضي وسروال جلد ضيق.