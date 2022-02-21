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المرأة
للمرة الأولى صورة لياسمين صبري برفقة عائلتها وظهور نادر لشقيقتها... هل يشبهها؟
Lebanon 24
21-02-2022
|
11:00
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة خلال زيارتها للولايات المتحدة الأميركية على موقع "إنستغرام"، تظهر فيها مع أخيها آدم وشقيقتها نيرمين ووالدتها في مدينة نيويورك.
وحظيت صور ياسمين صبري وعائلتها باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: ليالينا
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