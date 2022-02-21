مكملات غذائية للحصول على أظافر صحية

ترتكز العناية بالأظافر إلى 3 أمور أساسية: النمو والتقوية والمحافظة عليها، واتضح أن هناك مكملاً لكل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة من رحلة الحفاظ على الأظافر، وهذه هي المكملات الرئيسية التي يمكنك إضافتها على الفور إلى روتينك لتحسين صحة أظافرك.-البيوتين يساعد الأظافر على النمو لفترة أطولإذا كنت تتطلعين إلى الحصول على أظافر صحية وطويلة وقوية، فابدئي بتناول مكمل البيوتين، وفقاً لمـوقع هيلث لاين، فإن البيوتين هو المكمل الغذائي الأساسي الذي يساعد أظافرك على النمو لفترة أطول وأقوى، فهو يعزز نمو الخلايا.-كيف يمكن إدخال هذا البيوتين في روتينك كل يوم؟لديك بعض الخيارات، أولاً إضافة كبسولة من البيوتين النقي، فقط تأكدي من حصولك على 2.5 مجم على الأقل في جسمك يومياً، إذ ثبت أن هذا المقدار يساعد على وقف تقصف الأظافر بعد ستة أسابيع فقط من الاستهلاك اليومي.ثانياً، يمكنك اتباع المسار الطبيعي وإضافة البيوتين إلى نظامك الغذائي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بهذا المكمل، إذ يمكن العثور على البيوتين في البيض والأسماك واللحوم والبذور والمكسرات وحتى بعض الخضروات مثل القرنبيط.-المغنيسيوم يتخلص من النتوءاتهل ترين ارتفاعات متفاوتة في أظافرك؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت لإضافة المغنيسيوم إلى نظامك الغذائي، الجدير بالذكر، فإن أظافرنا تعتبر مؤشراً جسدياً رائعاً للكشف عن نقص المغنيسيوم في نظامنا الغذائي، كما أن الأظافر الضعيفة هي علامة على أنك بحاجة إلى المزيد من المغنيسيوم في حياتك.-كيفية تناول المغنيسيوملحسن الحظ، من السهل جداً إضافة المغنيسيوم إلى عاداتك الصحية الحالية، وذلك عن طريق تناول المكمل يومياً، حيث يمكنه إصلاح أظافرك بسرعة إلى حد ما.ووفقاً لمايو كلينك، فإن أسهل طريقة للحصول على المزيد من المكملات هي إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي، ويمكنك العثور على المكمل في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والحليب والزبادي.-يساعد البروتين في الحفاظ على قوة الأظافرلقد تمت المهمة ونمت أظافرك وجعلتها أقوى، فقد حان الوقت الآن للحفاظ على هذه القوة، ووفقاً لـموقع Healthline، فإن البروتين هو ما يمنح أظافرك القوة والمرونة اللازمة للحفاظ عليها صحية على المدى الطويل.-كيفية إدخال البروتين إلى روتينكلحسن الحظ، هناك العديد من الطرق المختلفة لدمج البروتين المضاف في نمط حياتك الحالي، إذ تعتبر الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والبقوليات والفاصوليا والمكسرات طريقة رائعة لإضافة البروتين إلى وجباتك، وبالطبع يمكنك استكمال البروتين بتركيبة مسحوق البروتين، ما عليك سوى مزج المسحوق في الحليب أو الماء أو إضافته إلى عصير الصباح للحصول على الفوائد الأزمة.